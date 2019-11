Se Reúne REC con Integrantes del Gabinete Legal y Ampliado

Al encabezar la reunión quincenal con integrantes de su Gabinete Legal y Ampliado, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas los convocó nuevamente a seguir trabajando de manera solidaria y fraternal en el impulso de acciones que brinden bienestar, salud, educación y seguridad a la población de Chiapas, que “merece vivir con dignidad y en un ambiente de paz y justicia”.

Reunidos en la Sala “Belisario Domínguez” de Palacio de Gobierno, el mandatario escuchó informes de los avances y la situación que prevalece en la entidad en los distintos rubros, al tiempo de reiterar la importancia de que cada dependencia atienda con responsabilidad y transparencia las necesidades de las y los chiapanecos, sin caer en actos de corrupción ni simulaciones, que lo único que hacen, dijo, es quitar a la gente la oportunidad de recibir los apoyos que verdaderamente requieren.

“El Gobernador no hace negocios por debajo del agua, no representamos ni tenemos empresas fantasmas, porque respetamos al pueblo y ejercemos el presupuesto público en las causas más sensibles. Lo que necesitamos es hacer un Gobierno austero que evite gastos superficiales y no ofender ni pisotear la dignidad de la sociedad. Si nosotros nos corrompemos, lo paga el pueblo; por eso deben estar atentos dentro y fuera de sus dependencias para que nadie vaya a caer en esas debilidades y se evite que se esfume el presupuesto”, agregó.

En ese tenor, Escandón Cadenas manifestó que a unos días de cumplir un año de Gobierno, en la entidad se ha puesto orden y se han obtenido buenos resultados, toda vez que a pesar de contar con un reducido presupuesto en algunas instituciones, se ha logrado cumplir en distintos ámbitos, principalmente en los rubros de salud, seguridad, educación y asistencia social. Muestra de ello, mencionó, es que se está dotando de patrullas, moto patrullas y uniformes de calidad y de alto nivel tecnológico a las corporaciones policiales, con el ánimo de dignificar la labor que realizan al estar frente a la seguridad ciudadana.

Destacó que en salud, Chiapas será sede del inicio del programa de salud universal y en educación se mantienen las mesas de diálogo con las y los maestros con el fin de llegar a soluciones idóneas en pro de la niñez y juventud chiapaneca. “Tenemos la vocación, la voluntad de servir, y resolver los asuntos con eficacia y honestidad, lo cual es fundamental para rescatar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones”.

Entre otros temas, el jefe del Ejecutivo Estatal resaltó la puesta en marcha del Operativo Alcoholímetro, el cual se extenderá a todos los municipios, con el afán de evitar acontecimientos que después se puedan lamentar. “Es una forma eficaz de prevención que cuida la salud y la seguridad de todas y de todos, sin distinción alguna; se aplicará de forma puntual de acuerdo con la ley, para evitar que se comentan otros delitos, como la violencia familiar, el feminicidio, homicidios dolosos o lesiones”.

Señaló que mediante distintas estrategias, en esta administración se ha logrado bajar la incidencia delictiva en el Estado, considerando que todas las instituciones de seguridad y justicia se han compactado por una causa común: que en Chiapas exista paz y prevalezca la justicia.

Finalmente, el Gobernador reconoció el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, a través de los distintos apoyos sociales, le brinda bienestar a la gente de manera legítima con apoyos para estudiantes, personas adultas mayores, productores del campo, entre otros. De esa manera, dijo, las y los ciudadanos no necesitan delinquir ni actuar al margen de la ley ni por encima de ésta. Boletín Oficial