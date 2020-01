El Instituto de Salud Para el Bienestar es Posible a la Visión del Presidente AMLO: Rutilio Escandón

*DESDE CHIAPAS ARRANCA LA TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD CON EL INICIO DE OPERACIONES DEL INSABI. EL PROGRAMA TIENE POR OBJETO PROVEER Y GARANTIZAR LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSUMOS A LAS PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL

Tuxtla Gutiérrez.- “El nuevo Sistema de Salud es una renovación y transformación de las conciencias, que sólo podría darse con la visión de un hombre que ha caminado todo el país y conoce las necesidades de la gente, como es el presidente Andrés Manuel López Obrador”, señaló el gobernador Rutilio Escandón Cadenas durante la puesta en marcha desde Chiapas, del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

En la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, acompañado del director general del Insabi, Juan Antonio Ferrer Aguilar, el mandatario estatal explicó que la idea de la conformación del Insabi surgió de la mente y el corazón de López Obrador, durante una visita a Chiapas, por lo que, dijo, es un orgullo que inicie en la entidad y sea replicado en todo el país.

Escandón Cadenas expresó que de esta forma se hace el reconocimiento pleno de que la protección social en salud es un derecho de todas y todos, ya que la mayor parte de la población no tenía acceso a este servicio y hoy tendrá medicamentos y atención médica gratuita sin discriminación, además de que se hará justicia a las y los trabajadores del sector. “México cuenta con un gobierno incluyente y democrático que está pendiente del pueblo”.

Por su parte, Ferrer Aguilar ponderó que el Instituto de Salud para el Bienestar haya sido creado pensando en beneficio de 79 millones de mexicanas y mexicanos que no cuentan con seguridad social: “Luchamos por transformar el sector salud de forma organizada y consciente de su transcendencia”, acotó luego de hacer el compromiso de que no falte personal médico, de enfermería, medicamentos, centros de salud y hospitales.

Al aplaudir el trabajo que impulsa el gobernador para que la entidad sea modelo en servicios médicos, el funcionario federal sostuvo que lo más importante es la atención primaria con enfoque en la prevención y promoción de salud. Asimismo, apuntó que trabaja junto al Gobierno de Chiapas con el propósito de ubicar puntos en los que se construirán hospitales como parte del mejoramiento, ampliación y construcciones en atención a este rubro.

Durante su participación, el secretario de Salud estatal, José Manuel Cruz Castellanos, mencionó que ante la nueva etapa del país, el modelo de salud se ha transformado a fondo para que a cuatro años se mida el impacto de esta estrategia que se impulsa con un alto sentido de responsabilidad y una gran vocación de servir a quienes menos tienen.

En su mensaje de bienvenida, la alcaldesa de San Cristóbal de Las Casas, Jerónima Toledo Villalobos, subrayó que mediante este gran proyecto de nación se tiene la oportunidad de atender a las personas que durante tanto tiempo se han mantenido en el rezago y han sido olvidadas, contribuyendo a una mejor calidad de vida que se base en la prevención y el cuidado de la salud.

Asistieron el representante de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud en México, Cristian Morales; la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo; el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios.

Igualmente, integrantes del Instituto de Salud para el Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, Alejandro Calderón, Víctor Lamoyi, Carlos Sánchez, Linda Bucay Harari y Mauricio Limonchi Moheno; así como el director general de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Salud, César Vélez Andrade, entre otros asistentes de los gobiernos estatal y federal. Comunicado de Prensa