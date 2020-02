Crisis en Hospitales de la Región, Cuentan Sólo con la Mitad del Personal y Medicinas

El IMSS e ISSSTE también se encuentran saturados.

* OPERAN A SU MÁXIMA CAPACIDAD Y CON SOBRECUPO, AFIRMA MANUEL DE JESÚS VÁZQUEZ LÓPEZ, SECRETARIO GENERAL DE LA SUBSECCIÓN 2, DE LA SECCIÓN 50 DEL SINDICATO DE LOS TRABAJADORES DE LA SECRETARÍA DE SALUD.

* MEDICAMENTOS LLEGAN POCO A POCO, PERO SON INSUFICIENTES ANTE LA GRAN DEMANDA DE SERVICIOS DE SALUD.

Tapachula, Chiapas; 1 de Febrero.- Los recortes al presupuesto han influido en el abastecimiento de los medicamentos y en la contratación del personal que se requiere en los municipios, sostuvo Manuel de Jesús Vázquez López, secretario general de la Subsección 2, de la Sección 50 del Sindicato de los Trabajadores de la Secretaría de Salud.

En entrevista para rotativo EL ORBE, señaló que no hay los recursos suficientes y que por eso se está gestionando que el presupuesto sea mayor, “sobre todo por el fenómeno de migración que tenemos, ya que no se da abasto el personal, y faltan los medicamentos”.

Ante esa gran necesidad de atención médica y poco personal, señalo, “hay trabajadores que están doblando y triplicando los turnos, porque es demasiada la gente que llega a pedir el servicio a los hospitales y a los centros de salud, pero el ISSSTE y el IMSS están en las mismas situaciones”.

Con la desaparición del Seguro Popular, indicó que es necesario reforzar al Sector Salud porque, aun cuando se le ha dicho a la base trabajadora que no van a ser despedidos y que serán absorbidos por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), “las carencias siguen siendo las mismas”.

Dejó en claro que poco a poco han ido llegando los medicamentos a las unidades de salud, pero que todavía no son suficientes.

“La verdad es que no alcanza lo que envían desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez a los municipios. Falta tanto recurso humano, como insumos”, insistió.

En el caso de Tapachula, el segundo municipio con mayor número de población en la entidad, indicó que solamente cuenta con alrededor del 50 por ciento del personal y medicinas que requiere.

Para poner un solo ejemplo, dio a conocer que el Hospital Regional de Tapachula está operando con la mitad del personal y por ello están solicitando cerca de 500 nuevos trabajadores para cumplir con la norma y los servicios que requiere la población.

Están verificando también que las antiguas instalaciones del Hospital Regional de Tapachula, cerca del parque “Los Cerritos”, estén en óptimas condiciones para trasladar la Jurisdicción Sanitaria VII a ese lugar.

Todo tiene que estar sanitizado y esterilizado para que los trabajadores realicen sus actividades en esas oficinas, “aunque todavía no se ha hecho la reubicación porque no se ha cumplido al cien por ciento en todo lo que establece la norma”, afirmó. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello