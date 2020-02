“Parasite” y Joaquin Phoenix Triunfan en los Oscar 92ª Edición

* Los mejores Directores, Guionistas, Sonido, Entre Otros Fueron Galardonados.

La ceremonia a lo mejor del cine mundial dio inicio con número musical, para después dar paso a la entrega y quienes iniciaron fue Steve Martin y Chris Rock quienes con su típico humor hicieron reír a las estrellas reunidas en el Teatro Dolby de Los Ángeles, California.

Y fue la actriz Regina King quien dio un repaso a lo que se está por premiar y anunció al ganador a Mejor Actor de Reparto quien fue Brad Pitt.

Esta años la Mejor Película Animada fue para «Toy Story 4» y con ello la tendencia a no dejar que las cintas animadas independientes se lleven la estatuilla dorada se reafirmó. Y el Mejor Cortometraje Animado fue para «Hair Love».

Tras el musical, la ganadora del Oscar, Diane Keaton y Keanu Reeves, quienes estuvieron encargados de premiar al Mejor Guión Original y el ganador del Oscar 2020 fue para «Parásitos» y este premio es el primero para Corea del Sur. Quienes recibieron el galardón fueron Bong Joon Ho y Han Hin Won.

Natalie Portman fue la encargada en entregar el premio al Mejor Guión Adapatado y quien ahora podrá presumir en su estante o librero de casa es Taika Waititi por el filme “Jojo Rabbit”. La otra de categorías que le siguió fue Mejor Cortometraje y quien venció fue “The neighbors’ window”.

El Oscar de Mejor Diseño de Arte fue para «Había una vez… En Hollywood», que ya lleva dos. Para el Mejor Diseño de Vestuario fue para «Little women» y con esto dejó fuera a la mexicana Mayes C. Rubeo por su especial gusto en la película «JoJo Rabitt».

El Mejor Documental fue entregado por Mark Ruffalo y fue para “American factory”, el cual toca las diferencias entre los trabajadores estadounidenses con los chinos. Fue el mismo actor que encarnó a Hulk en «Avengers» que entregó el Mejor Corto documental a “Learning to skateboard in a warzone (if you’re a girl)»

Uno de los momentos más esperados llegó, y fue Laura Dern quien confirmó su reinado en este época de premiaciones como la Mejor Actriz de Reparto por «Historias de un matrimonio» venciendo así a histrionas de la talla de Kathy Bates, Scarlett Johansson, Florence Pugh y Margot Robbie.

La Mejor Edición de Sonido fue presentado por Salma Hayek y Oscar Isaac y el ganador fue «Ford V. Ferrari». Fueron los mismos actores latinos que entregaron el premio a la Mejor Mezcla de Sonido que se lo llevó «1917» y con esto su primer galardón de la noche para dicha cinta dirigida por Sam Mendes.

Rodrigo Prieto nominado a Mejor Director de Fotografía por tercera ocasión se quedó con las ganas de llevarse el Oscar a su casa, ya que fue vencido por Roger Deakins, quien sumó el segundo galardón para la cinta “1917”. Para la Mejor edición, la cinta “Ford v Ferrari” ganó a cintas como “The irishman”, “Jojo Rabbit”, “Joker” y “Parasite”. La cinta de autos lleva dos en la noche.

Penélope Cruz fue la encargada de entregar la estatuilla dorada a la Mejor Película Extranjera y aunque sus deseos eran para Pedro Almodóvar con «Dolor y Gloria» fue «Parásitos» la que venció y sumó su segundo premio.

Mejor Banda Sonora que ganó el «Joker», el primero de 11 nominaciones. Pero el filme que se ganó Mejor canción de la noche fue para “(I’m gonna) love me again” de Elton John y Bernie Taurin para el filme «Rocketman”

Aquí te dejamos la lista completa de los nominados:

CORTO ANIMADO

“Hair love” (Ganador)

MEJOR CORTOMETRAJE

“The neighbors’ window” (Ganador)

ACTOR DE REPARTO

Brad Pitt, “Once upon a time… in Hollywood” (Ganador)

DOCUMENTAL

“American factory” (Ganador)

DOCUMENTAL CORTO

“Learning to skateboard in a warzone (if you’re a girl) (Ganador)

PELÍCULA EXTRANJERA

“Parasite” (Ganadora)

DISEÑO DE PRODUCCIÓN

“Once upon a time… in Hollywood” (Ganadora)

EDICIÓN

“Ford vs Ferrari” (Ganadora)

MEJOR FOTOGRAFÍA

Roger Deakins, “1917” (Ganador)

EFECTOS VISUALES

“1917” (Ganador)

MAQUILLAJE Y PEINADO

“Bombshell” (Ganador)

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

“Toy Story 4” (Ganadora)

MEJOR CANCIÓN

“(I’m gonna) love me again”, Elton John y Bernie Taurin para Rocketman” (Ganador)

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

Taika Waititi, “Jojo Rabbit” (Ganador)

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

Bong Joon Ho, Han Hin Won, “Parasite” (Ganador)

MEJOR ACTOR

Joaquín Phoenix, “Joker” (Ganador)

MEJOR ACTRIZ

“Renée Zellweger, “Judy” (Ganadora)

MEJOR DIRECTOR

Bong Joon Ho, “Parasite” (Ganador)

MEJOR PELICULA

“Parasite” (Ganador)

BANDA SONORA

«Joker» (Ganador)

EDICIÓN DE SONIDO

«Ford v ferrari» (Ganador)

MEZCLA DE SONIDO

«1917» (Ganador)

DISEÑO DE VESTUARIO

«Little women» (Ganador)

ACTRIZ DE REPARTO

Laura Dern, «Marriage story» (Ganadora). Sun