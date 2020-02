Aumenta Nivel Inseguridad en Colonias Populares de Tapachula

* Por Falta de Alumbrado y Rondines Policiacos.

Tapachula, Chiapas; 22 de Febrero.- De acuerdo a la misma población, los niveles de inseguridad han aumentado alarmantemente en los últimos meses en el municipio, al grado de que los ciudadanos viven en constante temor.

María de Lourdes López Victorio, vecina de la colonia Seminarista, al suroriente de la ciudad, dijo en entrevista al rotativo EL ORBE, que, en ese lugar, hay mucha inseguridad, donde igual roban celulares como en casa-habitación.

“Las calles están muy inseguras porque están muy oscuras, no hay alumbrado público, tanto en la avenida principal como en las aledañas”, indicó.

Aunado a eso, indicó que no hay vigilancia por parte de las corporaciones policíacas y que, por lo mismo, hicieron un comité ciudadano por medio del cual le pagan a un velador de manera particular.

“Por parte del Gobierno no tenemos ayuda de nada, porque supuestamente señalan que la colonia no es de bajos recursos y está como si fuera una privada. Por eso no nos dan apoyos ni programas gubernamentales”, explicó.

Hizo énfasis, además, que pagan sus impuestos, pero que hasta las lámparas de las calles la tienen que comprar ellos y pagar a un técnico para que las instale.

Retomó el tema de la inseguridad al recordar que, antes, en esa colonia no tenían ese tipo de problemas, “y hoy es todo lo contrario, hasta con machete nos asaltan. Por eso la población ya no sale en las noches, mucho menos los niños, porque se dice que los están robando”.

Agregó que ya no pueden dejar solas sus casas, porque cuando regresan las encuentran con las puertas abiertas. Para ello puso como ejemplo los casos de varios de sus vecinos que han sido víctimas de la delincuencia.

Según comentó, han acudido en varias ocasiones al Ayuntamiento a solicitar vigilancia policíaca, pro que no han recibido respuestas positivas.

Por eso hizo un llamado a las autoridades de los tres niveles de Gobierno para que se pongan en marchas las estrategias que sean necesarias y garantizar la seguridad de los habitantes de ese sector de la ciudad. EL ORBE / Mesa de Redacción