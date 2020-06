Exhorta REC Permanecer con Medidas de Higiene y Sana Distancia

Tras enviar un fraternal saludo a las y los chiapanecos, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas pidió a la población cuidarse y proteger a sus seres queridos, permaneciendo con las medidas de higiene y sana distancia para prevenir contagios de COVID-19.

Desde Palacio de Gobierno, el mandatario señaló que la única medicina para evitar que este virus tan agresivo se propague es atender las recomendaciones de expertos que son: lavarse las manos constantemente con agua y jabón, no tocarse la cara y guardar sana distancia, dentro y fuera del hogar.

Si bien desde el inicio de esta emergencia, se instalaron Clínicas de Atención Respiratoria COVID-19 en distintos municipios de la entidad, donde se encuentran excelentes recursos humanos sacando adelante a sus pacientes, Escandón Cadenas insistió en que lo principal es la prevención.

“Tenemos hospitales COVID-19 donde hay extraordinarios trabajadores de la salud como son doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros, camilleros, conductores de ambulancias, intendentes, personal en laboratorios, en fin, todas y todos los expertos en salud; sin embargo, lo más importante es que te cuides”, puntualizó.

Cabe mencionar que el titular del Ejecutivo Estatal ha sido insistente en su llamado a seguir con las indicaciones, así como a no caer en engaños de supuestas vacunas o medicamentos milagrosos, o peor aún, de que el coronavirus no existe, ya que son personas que lo único que intentan es hacer negocio o desinformar a la sociedad.