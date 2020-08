Con o sin Pandemia Aumentan Precios del Gas, Gasolina y Canasta Básica: Tortilleros

* NO HAY AUTORIDAD QUE REGULE ESTOS INCREMENTOS, YA QUE LA PROFECO FUE REUBICADA A TUXTLA GUTIÉRREZ, DEJANDO EN LA INDEFENSIÓN A LOS CONSUMIDORES.

Tapachula, Chiapas.- Los precios para la elaboración de la tortilla están a la alza, manifestó Yamil Antón Ocampo, industrial de la masa y la tortilla, quien agregó, “no vemos justo el incremento de precios debido a la situación económica que viene atravesando, no sólo el país si no El Orbe en general. No nos explicamos porqué, viviendo esta situación desde marzo, vienen aumentando los costos de los productos básicos. La gasolina bajó, cuando estaba la pandemia en su punto máximo de contagios. Posteriormente, subió de precio como está en estos momentos, lo cual es lógico, porque durante el confinamiento por la pandemia la gente no salía a la calle, por lo tanto no se consumía gasolina y no había aumento de precios. Esto ocasionó que algunos ‘jilgueros’ dijeran que se había logrado bajar el precio, pero no fue así, ya que México no produce ese vital combustible, y ahora estamos en este problema”.

En la región no existe una Secretaría que controle el precio de la canasta básica, ya que para ahorrarse los sueldos de funcionarios, se llevaron a Tuxtla Gutiérrez la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), afectando de gran manera a la región.

Así también, los tortilleros también sufren del incremento del gas para la elaboración de su producto, así como en otros insumos necesarios los precios van en aumento y nadie los controla.

Por otro lado, los precios de las llantas y las refacciones de los vehículos también han sido incrementados, y los únicos que pueden solucionar estos gastos son los burócratas, a quienes el Gobierno les paga “religiosamente” sin trabajar, con los impuestos que sí paga el pueblo. De ahí que esté dispareja la ley de la oferta y la demanda.

Antón Ocampo reconoció que durante estos meses de contingencia, redujeron sus ventas hasta en un 40 por ciento, a pesar de que la tortilla es un producto de primera necesidad.

En el caso de la distribución para restaurantes, indicó que también tuvo un retroceso muy considerable, luego de que esos establecimientos fueron cerrados.

Calculó que los problemas los empezaron a vivir desde mediados del mes de Marzo hasta hace algunos 15 días, cuando empezó la «nueva normalidad».

Desde entonces, el comercio en general ha empezado a mostrar señales de recuperación, incluyendo al sector de la masa y la tortilla, indicó.

Pero al igual que el resto de los empresarios, durante todo ese tiempo en el que los sectores permanecieron paralizados, tuvieron que cubrir gastos de rentas, nóminas, impuestos, energía eléctrica, agua, gas y otras responsabilidades fiscales.

En el caso de su empresa, indicó que llevaron al extremo las precauciones, al grado de meter las monedas y los billetes que recibían y entregaban en recipiente con cloro, para desinfectarlos, además de guantes, gorras, cubrebocas y otras medidas.

Señaló que ya se han reunido como industriales de la tortilla para buscar las medidas necesarias y evitar el aumento en el producto que elaboran, a pesar de la subida de precios ya mencionados.

El incremento en el costo de la canasta básica a nivel nacional es una mala señal, recalcó, porque podría desencadenar el aumento de muchos alimentos.

Por eso, hizo un llamado a las autoridades federales para impulsar alguna estrategia que permita bajar los precios del gas, como ya ocurrió en el pasado, porque eso podría amortiguar los costos de producción y operación. EL ORBE / M. Cancino