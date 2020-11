Todos los Damnificados Recibirán Apoyos, No Bajaremos la Guardia Ante el Covid: REC

*EL GOBERNADOR SOSTUVO UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL SECRETARIO DE BIENESTAR, JAVIER MAY RODRÍGUEZ, Y AUTORIDADES FEDERALES.

* CON RESPECTO AL SEMAFORO VERDE EN LA ENTIDAD, EL MANDATARIO EXHORTÓ A CONTINUAR CON LA ACTITUD RESPONSABLE PARA EVITAR MÁS CONTAGIOS..

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas sostuvo una reunión con el secretario de Bienestar, Javier May Rodríguez, y autoridades federales, para dar seguimiento a la atención integral a la población damnificada y avanzar en la rehabilitación de viviendas e infraestructura dañada tras las intensas lluvias ocasionadas por el Frente Frío número 11 y la Tormenta Tropical Eta.

El mandatario agradeció el respaldo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, brinda a Chiapas desde el primer momento de la contingencia, pues además de instruir el despliegue de toda la fuerza de tarea institucional, para garantizar ayuda humanitaria y salvaguardar la vida e integridad de las personas, ha demostrado su voluntad de apoyar a las familias en situación de vulnerabilidad por estos fenómenos meteorológicos.

Luego de reiterar que la Federación cuenta con toda la disposición del Gobierno del Chiapas de trabajar como un solo equipo, a fin de agilizar el censo de viviendas que presentan diferentes niveles de afectación y fortalecer la entrega de los diferentes programas, Escandón Cadenas exhortó a las personas a aprovechar los recursos y usarlos para lo que verdaderamente se han destinado, pues de esa manera será más fácil salir adelante.

“Sumaremos esfuerzos entre las instancias federales, estatales y municipales, aunado a la labor de las y los servidores de la nación, para que este único padrón permita atender de manera real, seria y rápida a la gente, pues el propósito es cumplir con la instrucción del presidente López Obrador: nadie que haya sufrido la pérdida de sus bienes se quede sin recibir el apoyo”, apuntó.

Al señalar que del 23 de Noviembre al 6 de Diciembre se hará el censo de viviendas afectadas por inundaciones en 649 localidades, May Rodríguez explicó que en cada hogar censado se entregarán dos apoyos: uno de ocho mil pesos para labores de saneamiento y limpieza, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y otro de la Secretaría de Bienestar que consistirá en un vale canjeable por enseres domésticos.

“Existe una coordinación estrecha para cumplir con los acuerdos que atiendan a la gente a fin de salir rápido de la emergencia y fortalecer la economía desde abajo”, expresó al tiempo de informar que, mediante el Programa Sembrando Vida, se beneficiará a 61 mil 120 sembradores de Ocosingo, Palenque y Pichucalco, con un apoyo adicional con el objetivo de recuperar los viveros y las plantaciones. Asimismo, el próximo mes, los 80 mil sembradores del Estado recibirán el pago de Noviembre y Diciembre.

A su vez, la coordinadora del Programa Nacional de Reconstrucción de la Sedatu, Hypatia Fuentes Suárez, detalló que de acuerdo con las verificaciones iniciales en 337 localidades, se dará trámite a 258 acciones de vivienda, catalogadas con daños parciales, totales y en su mayoría reubicaciones, así como la rehabilitación de cinco puentes y tres tramos viales.

El delegado de Programas Integrales de Desarrollo en Chiapas, José Antonio Aguilar Castillejos, indicó que en la realización del censo y verificación de los daños estructurales de las viviendas, se contará con un estado de fuerza suficiente para que las brigadas puedan acudir y cumplir con este objetivo, considerando la complejidad geográfica de la entidad, por su dispersión poblacional.

En este contexto, el encargado de la Secretaría de Protección Civil en el Estado, Jorge de Jesús Figueroa Córdova, expuso que ante la presencia de lluvias en la entidad, se tiene un acumulado de 41 mil 432 familias afectadas de 58 municipios, estragos en 26 mil 395 viviendas, así como daños en infraestructura educativa, de salud, agua potable y pérdidas agrícolas. Actualmente, dijo, se ha avanzado en la distribución de ayuda humanitaria y en la labor de instalar más de 600 refugios temporales.

Ante Semáforo Verde, no se Bajará la Guardia

en el Combate al COVID-19: Rutilio Escandón

Luego de que la Secretaría de Salud Federal diera a conocer que Chiapas pasó a verde en el Semáforo de Riesgo Epidemiológico, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas pidió a la población chiapaneca continuar con las medidas preventivas para combatir el COVID-19, pues la actitud responsable de la sociedad, ha dado buenos resultados.

“Sigamos trabajando juntos, sociedad y Gobierno, para mantenernos en este nivel el mayor tiempo posible. Ahora menos que nunca, debemos bajar la guardia ni confiarnos, por el contrario, hay que reforzar el autocuidado y las medidas de higiene como son el lavado de manos, no tocarse la cara, el uso del cubrebocas y sobre todo, la sana distancia, hasta que el COVID-19 sea erradicado”, apuntó.

El mandatario expresó que la labor del personal de salud que se desempeña con gran humanidad y profesionalismo, tanto en las clínicas como en las brigadas de salud que recorren casa por casa para detectar y atender oportunamente los casos de Coronavirus, ha sido fundamental en el control de esta enfermedad tan peligrosa.

Asimismo, destacó el trabajo que se ha fortalecido desde la Mesa de Seguridad, entre las instituciones federales, estatales y municipales, para brindar atención y servicios de calidad a la gente, así como apoyos alimentarios para evitar que la población vulnerable tenga que salir de casa.

Cabe mencionar que en la conferencia de la Secretaría de Salud del Gobierno de México se dejó en claro que diariamente se monitorean los indicadores en cada entidad federativa, por lo que este día, luego de 12 semanas en semáforo amarillo se ubicó a Chiapas en verde, lo que significa el menor riesgo posible, pero no riesgo nulo. Boletín Oficial