Para Evitar Riesgos Ante el Covid-19 en Chiapas, Mantener Actitud Responsable es Fundamental

Tuxtla Gutiérrez.- Al encabezar la Mesa de Seguridad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas precisó que el Coronavirus continúa causando daños al mundo y a México, y Chiapas no es la excepción, por lo tanto, dijo, es fundamental cuidarse con mayor esmero, no realizar ni asistir a fiestas o reuniones masivas o acudir a lugares con aglomeraciones de personas, ya que este padecimiento es altamente infeccioso y grave, e incluso puede ser mortal.

Luego de subrayar que Chiapas va bien en el control y combate a la pandemia de Covid-19, el mandatario reiteró el exhorto a la población a mantener la actitud responsable de autocuidado, reforzar las medidas preventivas y no caer en excesos de confianza, a fin de evitar riesgos de contagios y avanzar en la erradicación de esta enfermedad.

“El llamado a las chiapanecas y los chiapanecos es que nos sigamos cuidando. Vamos bien pero no nos confiemos. En nuestras manos está, hay que evitar reuniones masivas y fiestas, para poder erradicar este virus. Si así lo haces salvaguardas tu propia salud y la de tus seres queridos”, apuntó.

Sostuvo que la entidad continúa en color amarillo del Semáforo de Riesgo Epidemiológico, por ello, es importante cumplir con las recomendaciones de las y los expertos de la salud, sobre todo el lavado de manos, no tocarse la cara, guardar sana distancia hasta en el hogar, hacer uso del cubrebocas y extremar precauciones en las actividades esenciales.

Finalmente, Escandón Cadenas destacó el trabajo coordinado de las autoridades federales, estatales y municipales para fortalecer las acciones a favor de la seguridad, la tranquilidad y bienestar del pueblo de Chiapas. Comunicado de Prensa