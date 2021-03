Con Marchas-Protestas se Manifiestan Mujeres en los Estados por Feminicidios y Violación a su Integridad

*CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, MILES MARCHARON PARA EXIGIR UN ALTO A LA VIOLENCIA, RESPETO A SU VIDA Y SUS DERECHOS, Y LA LEGALIZACIÓN DEL ABORTO.

Ciudad de México; 8 de Marzo.- Con motivo del Día Internacional de la Mujer, cientos de mujeres marcharon en los estados para exigir un alto a la violencia, respeto a su vida y sus derechos, y la legalización del aborto.

En algunos Estados, los manifestantes también recordaron a quienes han desaparecido. Además realizaron pintas y destrozos en algunos edificios.

Tamaulipas.

En el Día Internacional de la Mujer, decenas de personas participaron en una marcha para recordar a las mujeres que han desaparecido en Tamaulipas.

Los manifestantes recorrieron la Calle Hidalgo, portando ropa negra en señal de luto. Al frente iban principalmente señoras, quienes han perdido a esposo, hijas o familiares.

La vocera del Colectivo de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas, Ruth Gumersindo, mencionó que la protesta era para alzar la voz en esta fecha.

«La marcha es porque es Día Internacional de la Mujer, y todas nosotras somos mujeres víctimas de la violencia, porque tenemos algún familiar desaparecido», expresó.

Pidió que la Fiscalía Especial de Búsqueda de Desaparecidos acelere las investigaciones, «nosotras queremos que se escuche nuestra voz; que el gobierno también se sensibilice y las autoridades nos ayuden a la localización de nuestros familiares».

Hidalgo.

Integrantes de Marea Verde se manifestaron en las calles de Pachuca donde arremetieron en contra de las instalaciones del servicio de transporte Tuzobus, en Morena y en el Gobierno de Estado, donde la principal consigna fue «un violador no será gobernador».

Las jóvenes vestidas de negro, con pancartas y mantas marcharon por la Avenida Juárez de la capital del Estado. A su paso gritaron consignas y exigieron frenar la violencia que viven las mujeres.

En las estaciones del Tuzobus, un grupo de mujeres rompieron los vidrios y realizaron pintas, lo mismo que en la iglesia de la Villata. En el caso de las oficinas de Morena las jóvenes también causaron destrozos y se manifestaron en contra de Félix Salgado Macedonio.

En esta entidad, las colectivas y agrupaciones feministas habían acordado no realizar marcha este año como una medida de apoyo al personal de salud que se encuentra en primera línea contra el Covid-19.

Baja California Sur.

Con mantas en puentes peatonales con mensajes de justicia para las mujeres víctimas de violencia en Baja California Sur y pañoletas en esculturas en el malecón y en otros puntos de municipios del Estado, comenzó la jornada de protestas con motivo del Día Internacional de la Mujer en la entidad.

Desde muy temprano comenzaron a circular imágenes en redes sociales de activistas y defensoras de derechos humanos, usuarias de redes sociales, profesoras, empresarias y mujeres en diversos ámbitos quienes se han sumado usando etiquetas alusivas a los reclamos y demandas este 8M, configurando así una protesta digital.

Llamó la atención que sumado a la protesta digital aparecieron pañoletas de color morado y verde en esculturas de malecón de La Paz, en la zona dorada de este destino, pero activistas denunciaron que la Policía Turística comenzó a retirarlas.

No obstante, mujeres volvieron a colocarlas y denunciaron el tema en redes sociales.

Es tarde, hacia las 15 -hora local- las activistas y feministas tienen prevista una concentración en la explanada de Palacio de Gobierno, en La Paz, que han denominado Plantón separatista, así como otras concentraciones en Los Cabos y Comondú.

En un recorrido, EL UNIVERSAL constató que hasta pasadas las 13 horas, no se había establecido ningún operativo policíaco en Palacio de Gobierno y la jornada de protestas transcurre sin incidencias.

Veracruz.

Cientos de mujeres marcharon por las principales avenidas y calles de la ciudad de Xalapa, capital de Veracruz, para exigir un alto a la violencia, respeto a su vida y sus derechos y la legalización del aborto.

Los roces entre el contingente y elementos de la Policía Estatal (quienes buscaron encapsularlas) fueron la constante durante toda la manifestación feminista para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

Las mujeres iniciaron esta marcha con el pase de lista de mujeres que han sido víctimas de feminicidio en el estado de Veracruz, que actualmente se ubica en el segundo lugar a nivel nacional por su número de casos.

Por momentos la marcha vivió momentos tensos a pesar de la presencia de representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), pues frente al Monumento a la Madre uno de los acompañantes de los colectivos fue increpado por los policías que lo intentaron detentar.

En el recorrido las autonombradas «morras organizadas» nuevamente vandalizaron monumentos, negocios e instalaciones de oficinas gubernamentales y electorales, a pesar de que algunos sitios intentaron resguardar sus espacios. Sun