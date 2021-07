En 14 Días se Aplicaron 300 Mil Vacunas en Chiapas: ZRA Damos Seguimiento a la Estratega Nacional Anticovid: REC

*AÚN CON LA PROTECCIÓN DE LA VACUNA, ES FUNDAMENTAL NO BAJAR LA GUARDIA Y CONTINUAR CON LAS MEDIDAS PREVENTIVAS SANITARIAS, REITERÓ A LA POBLACIÓN CHIAPANECA EL MANDATARIO ESTATAL.

Tuxtla Gutiérrez.- El Plan de Reforzamiento de la Vacunación contra la Covid-19 en Chiapas avanza de manera satisfactoria, en 14 días se han aplicado más de 300 mil dosis, lo que representa un avance del 26 por ciento en la cobertura, informó el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mtro. Zoé Robledo.

En gira de trabajo por el Estado, el funcionario federal dijo que “con la vacunación se llega más lejos para estar más cerca de la gente”, pero que para entrar a las comunidades hay que entender y respetar la cultura, los usos y costumbres, las dinámicas sociales con que se organizan.

Por ello se acude a los liderazgos sociales, a las autoridades tradicionales, a las autoridades políticas y religiosas para que en unidad se logre la meta: que Chiapas deje de estar en el último lugar de vacunación, e incluso ir más allá y lograr que sea de los primeros.

Robledo explicó que no sólo se trata de llevar lejos la vacunación, que ya de por sí es un esfuerzo importante entre todas las instituciones, sino también hay mucho trabajo previo de diálogo social, de sensibilización con la población que aún tiene dudas o no tuvo suficiente información a tiempo, todo esto para garantizar que al lugar donde se llega, la gente se la pondrá con confianza.

La gira de trabajo del encargado de Reforzamiento de la Vacunación Anticovid-19 continuó este jueves 22 de julio en Comitán de Domínguez, ubicado en la región Fronteriza y donde también se encuentra el Distrito III de Salud.

Cabe destacar que para reforzar el avance de vacunación en Chiapas se aumentó a 85 el número de centros de vacunación, 38 en cabeceras municipales para aplicar la vacuna contra COVID-19 a personas de 30 años en adelante, y 47 centros en localidades apartadas y ejidos donde se inmuniza a población de 18 años en adelante.

Durante el periodo de reforzamiento han arribado al estado 573 mil dosis de las marcas AstraZeneca, Cansino Bio, Sinovac y Pfizer, estas últimas para aplicar segundas dosis, por lo que Robledo hizo un exhorto a la población a que acuda a los centros de vacunación, y en particular a la solidaridad de los jóvenes para que lleven a las y los adultos mayores a recibir la inmunización, la cual los protege de las formas graves de la enfermedad que causa el virus SARS-CoV-2 y así reducir el número de hospitalizaciones. Boletín de Prensa