Guatemala Cierra Fronteras a Países de África por Variante Omicrón

Tapachula, Chiapas; 27 de noviembre del 2021.- En las últimas horas el gobierno de Guatemala decidió restringir su ingreso a esa nación centroamericana a personas originarias o que quieran viajar desde diversos países del continente africano, luego de los brotes de la mortal variedad Omicrón del Cpvid-19, altamente contagiosa y que está arrasando con la población de aquellas regiones.

En una cuarta oleada de la pandemia que amenaza con expandirse en todo el mundo en los próximos días, los gobiernos de muchos países, como Estados Unidos, Canadá y ahora Guatemala, han empezado a implementar medidas de emergencia como el cierre de sus fronteras a esas regiones africanas.

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, dijo durante una conferencia de prensa este fin de semana que su gobierno emitió esa restricción, sobre todo para los países del sur de África, en donde se detectó a Omicrón.

Consideró que esa nueva cepa “es mucho más agresiva y no hay vacuna para eso, tenemos que cuidarnos”, dijo justo cuando han empezado a inmunizar contra el Covid-19 a adolescentes en su territorio.

Sin embargo, la restricción no significa que los africanos no estén entrando a Guatemala. Por lo contrario, lo están haciendo por cientos todos los días, pero no para quedarse en territorio chapín.

Los de aquel continente están aprovechando la oferta del gobierno de México de darles trabajo, visas humanitarias, apoyos económicos y servicios gratuitos como el de salud y educación, y por eso están emigrando en éxodos hacia tierras aztecas.

Se cree que la gran mayoría de ellos están utilizando caminos de extravío, balsas y los servicios de traficantes para llegar a Chiapas, ante la mirada interrogante de la población y el silencio de las autoridades. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello