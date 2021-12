En Plena Época de COVID-19, Abrirán Mega Casino y más Antros de Vicio Para Empobrecer a la Población de Tapachula

* EN LA CIUDAD YA FUE AUTORIZADA LA REAPERTURA DE UN CASINO, CAUSANDO QUE MUCHOS JÓVENES SE ENVICIEN Y PIERDAN EL POCO DINERO QUE TIENEN.

Tapachula, Chiapas; 09 de Diciembre del 2021.- El actual Gobierno Federal actualizó la reapertura de casinos en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, algunos de los cuales estuvieron clausurados varios años, luego de que las autoridades en ese entonces detectaron infinidad de irregularidades, incluso drogas listas para comercializarse.

Esos lugares fueron cerrados anteriormente porque eran un desplumadero para la sociedad chiapaneca, y porque coincidía con los aumentos en los niveles de inseguridad, y las mismas autoridades detectaron que operaban fuera de lo que establece la ley.

Por si no fuera suficiente, en el Libramiento de Tapachula está próximo a inaugurarse un casino más, curiosamente en el Estado más pobre y marginado del país.

No se conocen obras federales más que la banquetota que dicen es una ciclovía en pedazos; así como unos locales en las antiguas instalaciones del ferrocarril, de los que dicen costaron muchos millones de Pesos y debió de haberse entregado hace un año, pero sigue inconclusa y abandonada, pero nada más.

Gamaliel Fierro Martínez, presidente de la Asociación de Pastores Evangélicos de Tapachula, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que los casinos son negocios que realmente vienen a perturbar la paz en la sociedad, más a los jóvenes, “porque se logran enviciar, y en lugar de salir favorecidos salen despelucados, y la sociedad no está de acuerdo en ese tipo de empresas que vienen a pervertir”.

Dejó en claro que los evangélicos no están de acuerdo a ese tipo de prácticas de juegos, “porque lo que el hombre gané tendrá que ser con el sudor de su frente y con su trabajo honesto”.

En algunos de los casos el Gobierno anterior suspendió las operaciones de esas casas de apuesta, “y es lamentable que eso ocurra, si la misma autoridad los clausuró por tratarse de eventos que perturban la paz y la tranquilidad, ahora las vuelven a abrir y pues va a seguir ocurriendo lo mismo, en esos tipos de negocios se mueve de todo”, aseguró.

Aún cuando dejó en claro que cada ser humano es libre de ir o no a ese tipo de lugares, “lamentablemente ahí están los negocios como las cantinas, centros de diversión de todo tipo y ahora los casinos. El que desea ir, lo va a hacer y el que desea conservarse también lo va a evitar”.

Al hacer un balance de lo que se espera de la apertura de más casinos y antros de vicio en la ciudad, opinó que es muy probable el aumento en los índices de inseguridad y afectaciones en la economía, “porque de alguna forma alguien que llega y en lugar de ganar, pierde, pues ya sale mal económicamente y va a repercutir en la familia”.

Apuntó que “ahí es donde nuestras autoridades deben de intervenir, para evitar más contagios y rebrotes del coronavirus. La sociedad esperaba acciones para prevenir las enfermedades, y no lo contrario”.

Ante la apertura indiscriminada de antros de vicio, hizo un llamado a la sociedad en general “a que elijan las cosas buenas y que propicien más a nuestros jóvenes a practicar deportes sanos”.

Asimismo, “exhortar a la población de qué en lugar de ir a lugares donde van a salir económicamente mal, busquen otros donde no van a ser afectados y, por lo contrario, van a beneficiarse en su salud, como los espacios deportivos”, EL ORBE / JC