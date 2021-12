Chiapas Destaca en el Control, Mitigación y Combate al Covid-19, Además de ser el Estado con Menor Tasa de Incidencia Delictiva en el País: REC

* EL GOBERNADOR AFIRMÓ QUE EN LA CONFERENCIA MAÑANERA DEL PRESIDENTE AMLO, SE DIO A CONOCER QUE LA ENTIDAD ES LA MÁS SEGURA A NIVEL NACIONAL.

En el marco de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad, en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó que, de acuerdo con el último informe de seguridad que se dio a conocer durante la conferencia de prensa matutina, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Chiapas se ha posicionado en el primer lugar nacional con la tasa más baja en incidencia delictiva general.

Nos dio mucho gusto escuchar que el presidente López Obrador informó que Chiapas, por primera vez, aparece en primer lugar con la tasa más baja en incidencia general delictiva, lo que significa que en este renglón somos el estado más seguro del país, gracias al esfuerzo de la Mesa de Seguridad, a las autoridades federales, estatales y municipales, pero el primer actor para tener esta seguridad es el pueblo, que es trabajador, bueno, honesto y que siempre busca superarse. Muchas felicidades al pueblo de Chiapas, expresó.

Respecto a la pandemia, el mandatario destacó que gracias a que la ciudadanía se cuida y es resiliente, la entidad va bien en el control, mitigación y combate al COVID-19; muestra de ello es que son varias semanas consecutivas sin defunciones por esta enfermedad y que se mantiene el color verde del Semáforo Epidemiológico, algo que ha prevalecido todo el año, pues sólo en febrero se estuvo 15 días en amarillo; además de tener la tasa más baja en casos y defunciones, y la mayor desocupación hospitalaria del país.

No obstante, el gobernador exhortó a las chiapanecas y los chiapanecos a no bajar la guardia, no caer en excesos de confianza y cumplir con las recomendaciones de las y los expertos de la salud, sobre todo el lavado de manos, no tocarse la cara, guarda sana distancia, usar cubrebocas, evitar lugares con aglomeraciones de personas y extremar precauciones al acudir a lugares con espacios reducidos y al realizar actividades esenciales.

Finalmente, insistió en el llamado respetuoso a la población de 15 años en adelante a vacunarse, y a las y los adultas mayores aplicarse la vacuna de refuerzo, a fin de protegerse contra el COVID-19, pues se ha comprobado científicamente que el biológico evita que este padecimiento se agrave y salva vidas. “Vamos a vacunarnos, no cantemos victoria porque también se registra la cuarta ola de contagios en el mundo, con la presencia de la nueva cepa ómicron, que es altamente contagiosa”. Boletín Oficial