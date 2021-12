El Gobernador Mejora Imagen Urbana e Impulsa el Progreso de Reforma

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró la pavimentación de calles con concreto hidráulico en el municipio de Reforma, en beneficio de más de 26 mil personas, principalmente de las colonias Insurgentes, 18 de Marzo, Emiliano Zapata 1 y 2, 21 de Febrero y Valle Azul.

Luego de recorrer estas vialidades, el mandatario mencionó que la gente que antes no recibía atención, ahora es la prioridad porque el Gobierno de Chiapas trabaja todos los días siguiendo el ejemplo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de favorecer primero a los pobres, de cuidar el recurso público e invertirlo en los requerimientos más sensibles.

“Me plantearon esta necesidad y rápidamente la atendimos porque esta obra no sólo da progreso y desarrollo, sino que es justicia social para más de 26 mil personas porque recupera la dignidad del pueblo y atiende una necesidad urgente. Les digo que no tengan pendiente, tienen su gobierno y cuentan con él, no están solos”, enfatizó.

Agregó que además de la pavimentación con concreto hidráulico, se realizaron guarniciones y se instaló alumbrado solar, lo que brinda mayor seguridad a quienes transitan por estas calles; por ello, pidió a las y los habitantes de este municipio cuidar las obras al tiempo de garantizar que continuará la inversión en infraestructura. “Seguiremos trabajando por Reforma, queremos que cada vez tenga mejor imagen, prosperidad y calidad de vida”.

Por su parte, el subsecretario de Planeación y Programación de la Secretaría de Obras Públicas, Onésimo Méndez Nandayapa, informó que se invirtieron 17.4 millones de pesos para pavimentar más de 12 mil metros cuadrados con concreto hidráulico y la instalación de 54 luminarias solares; además, refrendó el compromiso de trabajar con los ayuntamientos en más obras de impacto social que permitan mejorar la imagen urbana de los municipios.

En representación de las familias beneficiadas, Rutilo Lutzow Alvarado agradeció a las autoridades por esta pavimentación, luego de que por mucho tiempo la población transitó por estos caminos en malas condiciones. “No hay palabras para agradecer esta obra de la que pensábamos esperaríamos más de 15 años para que se lograra, y hoy es una realidad”. Comunicado de Prensa