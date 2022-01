Anuncia Gobernador Arribo de más Vacunas Para Chiapas

En el marco de la Mesa de Seguridad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas informó que llegaron a Chiapas 114 mil 240 vacunas de la marca Moderna, para fortalecer la protección de las chiapanecas y los chiapanecos contra el COVID-19, especialmente ante la presencia de la variante Ómicron, por lo que insistió en el llamado a la población a vacunarse, a fin de proteger la salud y la vida frente a esta enfermedad.

Subrayó que, gracias al respaldo del Gobierno Federal, la entidad cuenta con suficientes vacunas Anticovid, por lo tanto, pidió a la población de 15 años en adelante vacunarse y a las personas adultas mayores de 60 años aplicarse la dosis de refuerzo, ya que, de acuerdo con las evidencias científicas, este biológico se ha convertido en un factor fundamental para evitar que el padecimiento se agrave, por lo tanto salva vidas.

“La convocatoria es que acudamos a vacunarnos, sobre todo ahora con esta cepa de Ómicron que es hasta 10 veces más contagiosa que otras variantes. Está comprobado que la vacuna hace posible que los síntomas sean leves y puede salvar la vida, así que aprovechemos que tenemos suficientes medicamentos para combatir la pandemia. Recuerda que si te cuidas tú, cuidas a tus seres queridos y nos cuidamos todos”, apuntó.

Asimismo, el mandatario resaltó la importancia de no bajar la guardia y continuar con las recomendaciones de las y los expertos de la salud, especialmente el lavado constante de manos, no tocarse la cara, guardar sana distancia, usar cubrebocas, evitar lugares con aglomeraciones de personas y reforzar las medidas preventivas al realizar actividades esenciales.

En otro momento, precisó que las bajas temperaturas, las lluvias y los fuertes vientos permanecerán durante los próximos días, debido al frente frío número 21, por ello exhortó a las familias, principalmente a quienes habitan en zonas altas y montañosas del estado, a extremar precauciones, atender las recomendaciones de protección civil, y en caso de situaciones de riesgo trasladarse a los refugios donde se tiene todo lo necesario para brindar atención médica, alimentación y abrigo.

“En las zonas altas y montañosas están bajando las temperaturas, así que hay que protegerse, porque este fenómeno va a persistir dos o tres días más. Vamos a cuidarnos, si hay necesidad de asistir a algún refugio temporal, ahí están, tú ya los conoces, no pierdas tiempo para atenderte, ahí te van a cuidar con toda responsabilidad y de manera profesional”, expresó. Boletín Oficial