Combieros Paralizan Servicio de Transporte por Falta de Seguridad; Taxistas Exigen Detener Llegada de Migrantes Porque Generan Violencia

* Con Justa Razón Protestan los Combieros

* MANIFESTARON A LAS AUTORIDADES QUE SI CONTINÚAN LAS AGRESIONES A CHOFERES, EL PARO DE UNIDADES DE TRANSPORTES PODRÍA PROLONGARSE VARIOS DÍAS Y EXTENDERSE A TODA LA CIUDAD.

Tapachula, Chiapas; 13 de enero del 2021.-Mientras que las autoridades del ayuntamiento local echaban las campanas al viento, al sur de la ciudad se registró este jueves un nuevo ataque a balazos a un conductor de una unidad colectiva que, para su buena suerte, no lo mataron.

Este es el segundo en situaciones similares ocurrido en los últimos ocho días en la colonia Indeco Cebadilla, donde decenas de unidades fueron paralizadas por conductores que exigieron, una vez más, seguridad.

La protesta de los trabajadores del volante cumplió este jueves su cuarto día consecutivo, ante la promesa de las autoridades locales de que ahora sí se pondrían a trabajar en la prevención del delito, pero mintieron o fallaron otra vez.

Ante esa problemática que ha teñido de sangre a ese gremio en esta semana, los cuidadores de las oficinas de la Unidad Administrativa se concretaron a convocar a una reunión para dentro de dos semanas, cuando en realidad es una situación que se debió de atender de inmediato, o dejar el cargo para otro que quiera trabajar o sepa hacerlo..

En estos cuatro días, los chóferes que se han concentrado en su base se encuentran temerosos y unidos para evitar cualquier percance o incidente en su contra.

Dijeron que este paro de unidades de transportes podría prolongarse varios días y extenderse a toda la ciudad, de continuar las agresiones contra los chóferes que se encuentran en una situación crítica y en pánico.

Cabe destacar que miles de familias de diversas colonias de ese sector poblacional, al sur de la ciudad, se ha quedado sin el servicio a consecuencia del paro de los colectivos que están siendo agredidos.

El saldo de esta semana es de varios lesionados y un chófer que falleció derivado de varios impacto de bala, y la pregunta es obligada: ¿Cuántos más tienen que morir para atender ese grito de auxilio de los habitantes y combistas de Tapachula?.

Lo que han confiado en el anonimato varios choferes es que se trata de ataques por extorsión. Según la versión que han filtrado es que personas con acento centroamericano los amenazan de que van a matarlos o a sus familias, si no pagan una cuota semanal para perdonarles la vida.

Ese modus operandi también fue denunciado por los transportistas en varios municipios de la Costa de Chiapas en meses anteriores, en donde lamentablemente hubo muertos y heridos.

Mientras que, en la parte oficial, hacen suponer que se trató de asaltos de personas que querían algunas moneditas o por líos de faldas.

En la noche de este jueves surgió la propuesta del transporte organizado de frenar las actividades de unas cinco mil unidades en Tapachula para ser escuchados, entre taxis y colectivas, pero será este viernes cuando se detallen los acuerdos. EL ORBE / M. Blanco

Taxistas Exigen Detener Llegada de Migrantes Porque Generan Violencia

Choferes de la modalidad de taxis se pronunciaron este día exigir al gobierno federal que se garanticen las medidas de seguridad, puedan trabajar sin miedo y no sean víctimas de la extorsión en este municipio, ante la los últimos hechos de sangre que han sufrido los chóferes de colectivas.

José Manuel N, en voz de sus compañeros, dijo que es urgente que las autoridades federales pongan freno a las caravanas de migrantes que vienen a generar violencia, inseguridad y traen consigo pandillas.

«Estamos viviendo momentos de terror y pánico entre los chóferes. Lo que pedimos es que se ponga un alto a los niveles de inseguridad que se han recrudecido en las últimas horas», señaló ante el rotativo EL ORBE. .

Puso como ejemplo que han habido taxistas que recibieron llamadas por temas de extorsión, sin que se tenga las medidas y garantías de seguridad.

Consideró que es sumamente importante que se frene el paso masivo e ilegal a las grandes caravanas de extranjeros, que ingresan por la frontera sur de México.

«Las autoridades deben estar al pendiente de todo, porque no sabemos qué tipo de personas están ingresando al país, a los Estados y al municipio; así como lo que está pasando y ahora son las consecuencias que se están viviendo por este problema», abundó.

Asimismo, que desde el libramiento hasta el fraccionamiento Los Llanes y la colonia Indeco Cebadilla no se cuenta con alumbrado público, no hay seguridad en ese tramo, además de que existe una parte de la carretera que es de terracería porque el ayuntamiento no la ha reparado y es donde aprovechan y se hacen los asaltos.

Agregó que los supuestos migrantes a tempranas horas están asaltando y puede haber alguna bala perdida y lo más grave es que se trae pasaje y arriesgan la vida los chóferes.

Confirmó que ya hay un planteamiento para frenar todo el transporte, porque el gobierno federal insiste en recibir a los indocumentados con abrazos, y el municipal no cumple con la responsabilidad de prevenir el delito. EL ORBE / M. Blanco