Acosan a la Periodista Cinthya Alvarado, Teme ser Otra Víctima en México

*Responsabiliza a la Delegada del INM, Paola López Rodas.

Tapachula, Chiapas; 05 de Febrero del 2022.- La periodista, Cinthya Elena Alvarado Enríquez, declaró que vehículos con desconocidos se han llegado a estacionar y permanecer con los motores encendidos, vidrios polarizados y realizan recorridos alrededor de su domicilio, lo que ha encendido los focos rojos, porque teme por su seguridad, su vida y la de sus familiares.

En entrevista con rotativo EL ORBE, añadió que el temor es porque las personas que tienen acceso a sus datos, son las mismas autoridades, por lo que dijo sentirse vulnerable y no es la primera vez que lo hacen; es decir, que ha sido víctima del sistema gubernamental.

«Las personas que están enojadas de esos negocios que evidenciamos, son las que han provocado ese clima de inseguridad», abundó.

Por lo que hizo responsable a la delegada del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chiapas, Paola López Rodas, » y al subdelegado de esa misma dependencia, Hugo Salvador Cuellar, subdelegado federal Zona Sur del INM, que se atrevió a golpearme y arrebatarme mi bolsa antes de ser presentada en la Fiscalía General de la República».

Fue más allá al decir que es víctima de fabricación de delitos «que por mi trabajo periodístico no les ha gustado y como funcionarios públicos deben saber que están bajo el escrutinio, y nuestra responsabilidad es manifestar lo que los mismos migrantes están exponiendo. No venimos a realizar una campaña de señalamientos. Estamos hablando con la verdad y con evidencias».

Indicó que la trampa que le tendieron, fue que acompañó a unos migrantes del Parque Bicentenario al Ecológico para preguntar si estaban dando los oficios de salida QR «y una persona que se dedica a traficar con migrantes, no va a estar subiendo a personas en su auto particular y no va ir a Migración».

Según su versión, existe un clima de inseguridad y de hostigamiento, porque los vehículos que se estacionan y pasan por su domicilio son durante el día y la noche, y luego de haber salido libre de la Fiscalía General de la República, en donde estuvo detenida varias horas, empezó a observarlos.

«Estos carros no los relacionaba; sin embargo, me empezó a preocupar y documenté algunas fotos y placas para ser reportados a las autoridades, una situación no grata, lo cual atribuyo al Instituto Nacional de Migración», insistió.

La periodista informó que esta situación ya fue reportada al Mecanismo de Protección a Periodistas y Activistas, por lo que han empezado a realizar el trabajo para darle la protección. EL ORBE / M. Blanco