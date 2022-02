Ayuntamiento de Suchiate Bloquea Brigada Sanitizante de la SSA

* A la Alcaldesa no le Interesa la Salud de la Población

Tapachula, Chiapas; 05 de Febrero del 2022.- Los Directores de Protección Civil y de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Suchiate que aún encabeza, Sonia Eloína Hernández Aguilar, bloquearon las acciones de salud de las Brigadas del Distrito de Salud VII, que pretendían implementar en el mercado público “Guadalupe”, para beneficio de más de 150 locatarios.

La brigada especializada en Salud Pública del Gobierno del Estado, acudió a ese centro de abasto a petición de los locatarios, para combatir las plagas de zancudos, cucarachas y roedores, además de la sanitización por los contagios del Covid-19.

Habían llegado a realizar acciones integrales de atención en materia de salud pública y desinfección, control larvario, rociado y termonebulización. Sin embargo, no les permitieron el acceso al inmueble.

Los funcionarios Héctor Cabrera López, director de Servicios Públicos, y Leobardo Gallardo González, titular de Protección Civil, negaron de forma negligente y arbitraria la realización de las acciones del personal de Salud, argumentando que un día antes y de «manera espontánea» y sin cumplir los protocolos, enviaron a un “fumigador” al mercado, desconociendo que sustancias rociaron y sin previo aviso, según comentaron los locatarios.

Ante esta situación, los locatarios expusieron que las acciones de salud fueron solicitadas con anticipación desde el mes de Noviembre y quedaron programadas para este fin de semana.

«El jueves 3 de Febrero llegó una persona sin uniforme de alguna dependencia, en un carro particular y bajó con una fumigadora de mochila, rociando una sustancia desconocida, que no causó ningún beneficio”, comentaron.

Al cuestionar a los funcionarios sobre qué dependencia de Salud realizó la aspersión y que sustancia aplicaron en el mercado, dijeron que desconocían qué empresa y qué químicos usaron, por lo que los locatarios se mostraron molestos por no permitir el acceso del personal certificado de Salud con la brigada especializada.

“Nos confundieron porque adelantaron, según ellos, la fumigación y nos dejan sin oportunidad de que el personal de Salud nos dé la atención”, expusieron los locatarios, quienes además dieron a conocer que llevaban más de 4 años esperando estas acciones de limpieza de beneficio para miles de personas que llegan a realizar sus compras y que de manera negligente, el personal del Ayuntamiento no permitió realizarlas.

En torno a ello, la regidora, Dilma Barrios Escobar, lamentó junto con los locatarios, que en plena pandemia y ante las necesidades en materia de salud de este sector, se antepongan conflictos de intereses y se vaya en contra del compromiso de las autoridades de Salud de garantizar la integridad de la población.

«Así no se puede cumplir con la consolidación de los servicios de salud que promueven los Gobiernos Federal y del Estado y que se deben replicar en los municipios», comentó.

Mientras que los locatarios recalcaron que » es lamentable lo que el ayuntamiento hace, ni nos ayudan y no dejan que nos ayuden, no se ponen de acuerdo y nos afectan, estas peticiones llevaban varios años y hoy que vinieron no los dejaron pasar”. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello