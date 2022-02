Tablajeros Aumentan Precios de la Carne, Otro Fuerte Golpe a la Economía Familiar

*Argumentan que es por los Gasolinazos.

Tapachula, Chiapas; 05 de Febrero del 2022.- El precio de la carne ha tenido una incremento considerable en los últimos días con la justificación de que los introductores tienen que trasladarse a otros lugares para conseguir los animales, y eso provoca que tengan que pagar fletes que redunda en el encarecimiento de la res, y consecuentemente va en detrimento del bolsillo de los consumidores.

Así lo dio a conocer el tablajero Juan Antonio Vargas Navarro, quien aseguró que los fletes que pagan los introductores son muy altos por los constantes gasolinazos, eso mismo pega en el precios de los animales y finalmente todo eso va en detrimento de los consumidores.

Hay dos tipos de ganado, explicó: uno de ellos es el de más alta calidad, con carne en excelentes condiciones, pero por lo mismo es muy cara.

En cambio, hay otro tipo de ganado que probablemente es más barato pero de menos calidad y por eso prefieren hacerla a un lado, para no proporcionar un producto de ese tipo a los consumidores.

Otro problema que tienen es con la gente que vende en las calles o afuera de los mercados, porque, como no pagan impuestos más que el derecho de piso al Ayuntamiento municipal, pueden vender más barato y la gente en ocasiones prefiere comprarles a ellos y no a los tablajeros establecidos, quienes deben pagar altos costos por la renta de locales, además de energía eléctrica, agua potable y nóminas.

También se refirió el informante al hecho de que la carne que se vende en las calles no solo es de dudosa procedencia y calidad, sino que el kilo no es completo.

Los incrementos de los productos de la canasta básica, además del gas, la tortilla y los insumos, también se han hecho una constante en los últimos tres años y por ello México alcanzó la inflación más grande en su historia y los niveles de miseria aumentaron de manera considerable. EL ORBE / Nelson Bautista