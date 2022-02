¡DESBORDADA APERTURA DE ANTROS DE VICIO¡

*EN LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN, EN TRES AÑOS HAN ABIERTO MÁS CANTINAS, CENTROS CERVECEROS, BAR DIURNO, ENTRE OTROS.

Tapachula, Chiapas; 09 de febrero del 2022.- Durante los tres últimos años se ha desbordado la apertura de antros de vicio en la localidad, disfrazados de cocteleras, centros botaneros, karaokes, restaurantes, además de cantinas, bares, prostíbulos, tugurios, entre otros, hasta casas de apuesta, con el aval de las actuales autoridades.

El número ha superado al de las escuelas, bibliotecas, museos, centros de salud, templos, áreas deportivas y otros espacios de sana diversión.

El silencio de los funcionarios en turno refleja que en esos negocios forzosamente debe de haber motivos suficientes, algunos de manera personal, para dejar de hacer sus responsabilidades.

«De manera lamentable se ha visto que durante la presente administración municipal se ha registrado un importante incremento de bares, cantinas y centros de vicio en general, los cuales funcionan de manera impune, ya que muchos de ellos no cuentan ni siquiera con los permisos correspondientes».

Así lo consideró, Pedro Pablo Scott Ramos, presidente del Frente Cívico Popular del Soconusco, quien agregó que el asunto es peor porque esos antros de vicio funcionan en horarios no permitidos, pero que ellos lo logran gracias a los “acuerdos” con las autoridades.

En entrevista para el rotativo EL ORBE dijo que el aumento de esos establecimientos no es solo en el centro de la ciudad, sino también en las colonias populares de la periferia, al igual que en la zona rural, «ya que hay ejidos donde hay cantinas, aunque no hayan escuelas o centros de salud».

Comentó que, con la apertura de más centros botaneros y «vigilar los horarios», lo que buscan las autoridades son obtener algún tipo de ganancias sin que les importe en lo absoluto que haya más vicio y alcoholismo en todo el municipio, principalmente entre los jóvenes que son las principales víctimas.

Señaló que no se entienden las estrategias de las autoridades porque, por un lado, cierran parques y centros recreativos argumentados los contagios del Covid-19, pero al mismo tiempo abren centros de vicio y prostitución donde no observan los más mínimos cuidados de las medidas de prevención sanitarias.

Por su parte, Carlos Cinco Lau, presidente del grupo Emprendedores del Soconusco, dijo a EL ORBE que este penoso asunto se salió del control de las autoridades y que es una vergüenza que ahora hay más cantinas que centros culturales o educativos en esta ciudad.

Añadió que el problema de la venta de alcohol no es solamente en las noches, ya que hay negocios diurnos (o que están abiertos las 24 horas) y que provocan que durante a cualquier hora del día, deambulen por las calles céntricas de Tapachula los borrachos o drogadictos, y que se haya incrementado los accidentes.

Agregó que eso no es solamente problema de imagen, sino que se ven afectados todos los demás comerciantes establecidos, ya que mucha gente prefiere ya no ir de compras, para no toparse con los borrachos o para no ser víctimas de un posible asalto.

Por su parte, Horacio Juárez Salazar, secretario general de la organización Movimiento de Unidad Popular de Izquierda (MUPI), opinó que la constante apertura de bares y cantinas, tanto en la cabecera municipal como en la rural de Tapachula, sin que se sepa si es con permiso de la Jurisdicción Sanitaria No. VII, es altamente preocupante y triste a la vez, debido a que la pandemia del coronavirus continúa latente.

Añadió que dentro de esa situación también se pueden mencionar los casinos y todas aquellas tienditas o negocios, que también caen en lo mismo, por la aglomeración de personas adultas en el primer caso, y de niños y jóvenes en el segundo, pero que todos son propensos al riesgo porque no se aplica ni siquiera la sana distancia.

Por eso, comentó que es de la idea de que en este asunto intervengan todas las autoridades, sanitarias y policíacas, del nivel que sea, y realicen constantes operativos en esos negocios a fin de prevenir o detectar cuando no se cumpla con las disposiciones o con lo dispuesto por la propia autoridad.

Insistió en que las autoridades, aparte de regular este servicio, deben aplicar mano dura en este asunto y si algún negocio de esa naturaleza o antro de vicio está actuando fuera de la ley o de las normas, que haya sanciones tal como corresponde.

Se desconoce a qué se dedican los regidores, tanto del partido en el poder como los de oposición, porque también solapan toda esa vergonzosa problemática. EL ORBE / Nelson Bautista