Desaparecen “Sospechosamente” los Recursos de las Becas “Benito Juárez”

* Denuncian Padres de Familia.

Tapachula, Chiapas; 09 de febrero del 2022.- La corrupción en el uso y destino de los recursos públicos persiste y los culpables viven en la impunidad. Padres de familia protestaron este día porque el gobierno les informa que ya les depositaron el dinero de las becas «Benito Juárez», pero al verificar las cuentas bancarias, alguien ya retiró esos recursos y son demasiados casos.

Julio César Véliz, en voz de un grupo de padres de familia inconformes, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que ante esos actos de corrupción se presentaron a protestar en las oficinas que coordinan esas becas, ubicadas en las antiguas instalaciones de la Sagarpa, al sur de la ciudad.

«Nuestra inconformidad es porque cuando venimos a dar de alta a nuestros hijos, nos pidieron información confidencial, en donde no deben de dársela a nadie y quedó solamente en las oficinas de Benito Juárez, en dónde nos dicen que los depósitos lo hacen a Banco Azteca, en donde argumentan que es solo un medio en donde depositan».

Señaló que con la información confidencial, alguien está retirando los recursos y gozando de todos esos recursos y que el gobierno sol les informa que ya les depositaron.

Ante ese fraude, asegura que las oficinas del gobierno federal que distribuye las becas, les han dicho que no tienen nada que ver en el asunto, al igual que el banco.

«La verdad es que las cosas no son claras ni transparentes en las becas Benito Juárez, como lo prometieron. Tenemos evidencias en dónde están quitando el dinero y no ha llegado el apoyo a nuestros hijos, apuntó.

Ante la inconformidad que han externado en esas oficinas, asegura que les piden que hagan filas para atenderlos, pero más tarde que mejor lleguen otro día, y que así los tienen desde hace ya varios meses, mientras el dinero sigue desaparecido.

Temen que en esa misma dependencia en Tapachula estén confabulados para esos actos de corrupción, porque de ese mimo modus operandi les desaparecieron los depósitos desde medados del año pasado, y nadie investiga nada, lo que se convierte en impunidad.

Aseguró que tienen conocimiento de muchos afectados de alumnos de preparatorias de Tapachula, que bien pudiera ser en todo el estado.

Por eso recalcó que están haciendo un llamado al gobierno federal para que se realicen las investigaciones a fondo y se obligue a la o las personas que están cometiendo ese robo la nación, que entreguen el dinero y que se les castigue conforme lo que dicta la ley, además de que se hagan las correcciones que sean necesarias para que el dinero llegue a los verdaderos beneficiarios.

Como no obtuvieron respuestas positivas, informó que una comitiva de los afectados viajará a la Ciudad de México para exponer el caso en la rueda de prensa mañanera del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Cabe mencionar que, si se realizaran las investigaciones, con solo ver los videos de las cámaras instaladas en los cajeros del banco que entrega los recursos, se podría ver la identidad de quien ha hecho esos retiros. EL ORBE / JC