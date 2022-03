¡Protestan en el Día Internacional de la Mujer!

* SE REGISTRARON DIVERSAS MARCHAS Y PROTESTAS EN VARIOS ESTADOS DEL PAÍS Y LA CDMX; EN NUEVO LEÓN MANIFESTANTES ENTRARON POR LA FUERZA AL PALACIO DE GOBIERNO, DONDE CAUSARON DESTROZOS.

Tapachula, Chiapas; 08 de marzo del 2022.- Este martes se celebró el Día internacional de la Mujer y en infinidad de regiones del país hubo protestas femeninas en torno a lo que sucede a nivel nacional, sobre todo que se calcula que solo una de cada 100 agredidas se atreve a denunciar.

De acuerdo a las carpetas de investigación que se abrieron por esas causas, 19 mil 504 mujeres se armaron de valor para denunciar que fueron objeto de violencia familiar en Chiapas durante los últimos cuatro años, además de otros 192 casos ocurridos en el mes de enero.

En ese mismo periodo, se denunciaron 2 mil 159 ataques sexuales en la entidad, y lamentablemente 119 fueron asesinadas de diversas maneras.

Tapachula no fue la excepción en esas manifestaciones. Cientos de mujeres de todas las edades partieron en una marcha desde las inmediaciones de las instalaciones militares y de otros puntos de la ciudad, los cuales se unieron en el camino hasta llegar a la explanada externa del Palacio Municipal, en el centro de la ciudad.

El contingente estaba conformado por amas de casa, estudiantes, profesionistas, obreras, comerciantes, servidoras públicas, jubiladas, docentes, empresarias, entre otras, quienes desplegaron carteles en las que expresaron públicamente su inconformidad por la cifra impresionante de agresiones en contra de mujeres en el país en los últimos cuatro años, además de la impunidad.

Al llegar a la alcaldía realizaron un plantón en la que varias de ellas tomaron el micrófono para exigir que no se den carpetazos a las denuncias por agresiones que se han presentado ante las autoridades judiciales, luego de que l mayoría de ellos sigue en la impunidad.

Pusieron como ejemplo el caso de Mariana, un artero asesinato perpetuado en Tuxtla Gutiérrez, o el de Mariela en Tapachula, cuyas investigaciones quedaron empantanadas.

Basadas en cifras oficiales, dieron a conocer que en estos cuatro años, además de enero del 2022, en México se han denunciado 3 mil 836 feminicidios y 71 mil 824 ataques sexuales.

Al concluir la tarde, dieron por terminada sus protestas sin que se registraran incidentes. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello

DISTURBIOS EN NUEVO LEÓN

Ante el enojo de la inacción del gobierno del estado para combatir la violencia de género, un grupo de mujeres comenzaron a intervenir el Palacio de Gobierno quemando puertas y quebrando vitrales.

Tras darse por concluido la marcha, un grupo de mujeres encapuchadas y sin identificar, comenzaron a pintar algunos mensajes en la fachada de Palacio, sin embargo, los ánimos se calentaron y comenzaron a prender fuego a las puertas.

Ante la algarabía del lugar y la falta de acción de policías presentes, las mujeres comenzaron a quebrar los vitrales que en el 2017 fueron vandalizados.

MARCHAN MILES DE MUJERES POR EL 8M EN LA CDMX

«Educar, educar para no violar», «Hey idiota las niñas no se tocan», son algunas de las consigas con las que miles de mujeres partieron desde las inmediaciones del Ángel de la Independencia en donde iniciaron la movilización por el 8M, Día Internacional de la Mujer.

Son miles de mujeres las que salieron portando pañoletas verdes y moradas, vestidas de negro, con carteles en las manos, megáfonos.

«Ni una asesinada más, ni una más», es el clamor que todos los días se hace más y más fuerte.

Otras de las consignas son: «Hay que abortar este sistema patriarcal», «Marcho porque estoy viva y no sé hasta cuándo».

Por los costados las mujeres del agrupamiento Atenea se concentran, corren, se despliegan.

Gritando arengas, como «Vivas se las llevaron, viva las queremos», y «mujer escucha, tu hija está en la lucha», algunas mujeres portaban pancartas, en las que exigen poner un alto a las violencias contra las mujeres.

Cerca del icónico Ángel de la Independencia se encontraban decenas de vendedores ambulantes, que lo mismo venden helados y refrescos, que banderas y paliacates morados y verdes, colores distintivos de esta marcha. Sun

REPORTAN 25 LESIONADAS EN LA MARCHA DEL 8M EN CDMX

Las primeras horas de manifestaciones y de algunas protestas violentas por la marcha del 8M, Día Internacional de la Mujer, ya dejó al menos 25 personas lesionadas, informó el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres.

Reportes policiacos informaron que a las movilizaciones se han sumado unas 14 mil personas desde el Zócalo, el Monumento a la Revolución y durante el trayecto de la marcha; no obstante, se siguen incorporando los contingentes de distintas organizaciones.

Marcela Figueroa, subsecretaria de Desarrollo Internacional de la dependencia, informó que hasta las 16:30 horas de este martes, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) habían atendido a personas heridas en distintos puntos del primer cuadro de la Ciudad de México.

“¡ALTO A LOS FEMINICIDIOS!” EXIGEN MUJERES

EN LA MARCHA DEL 8M EN OAXACA

Con las consignas “¡Igualdad, más derechos, menos palabras!”, “¡Seguridad para las mujeres!”, “¡Alto a la impunidad!”, “¡Alto a los feminicidios!”, colectivas y organizaciones de mujeres salieron a las calles a manifestarse para exigir justicia por las 608 mujeres que han sido asesinadas en el gobierno del priista Alejandro Murat Hinojosa.

En el marco del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) se pronunciaron por la violencia feminicida que se traduce en los 608 asesinatos de mujeres y mil 626 víctimas de desaparición en Oaxaca.

Tan solo en el primer bimestre de este 2022 se han cometido 24 feminicidios en Oaxaca. Esta cifra es la más alta que se tiene registrada desde el 2016, con un promedio mensual de 12 asesinatos de mujeres, citó Consorcio-Oaxaca. APRO