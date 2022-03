Con Espacios Dignos y de Calidad se Garantiza el Acceso al Derecho Humano a la Salud

El Gobernador Inauguró la Reconversión del Centro de Salud del ejido de Tiltepec, en Jiquipilas.

Como parte del fortalecimiento y dignificación de los espacios físicos de la red hospitalaria de la entidad, que busca garantizar servicios de salud dignos, oportunos y de calidad a la población, se realizó la reconversión del Centro de Salud del ejido de Tiltepec, en el municipio de Jiquipilas, que otorgará servicios de medicina general, promoción de la salud, medicina preventiva, vacunación, área de hidratación, estimulación temprana, farmacia, entre otros rubros.

En este sentido, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas sostuvo que la consolidación de este tipo de proyectos prioritarios y con alto sentido humanitario, no representan una dádiva sino justicia social, pues además de cumplir con el derecho humano de acceso a la salud, se atiende las necesidades más sensibles y se contribuye a la igualdad de las personas y de los pueblos.

Subrayó que en materia de salud no se escatiman recursos para que las clínicas y los hospitales, tanto en las zonas urbanas como rurales, sean espacios dignos y de calidad, que cuenten con el equipamiento tecnológico, las herramientas, los insumos, medicamentos y el personal de salud necesario y especializado, con el objetivo de cuidar la salud y brindar bienestar a las y los habitantes.

Al precisar que la meta es acabar con el rezago de salud que por muchos años prevaleció en la entidad, el mandatario destacó que, aún con las dificultades que ha representado la pandemia por COVID-19, Chiapas va bien, muestra de ello es que se mantiene con la tasa más baja en casos y defunciones, y registra la mayor desocupación hospitalaria a nivel nacional; y explicó que respecto a la economía ha sido una de los estados con mayor crecimiento del país.

Por su parte el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos informó que con la reconversión de esta clínica, las y los usuarios no sólo contarán con un espacio digno sino con personal de salud y equipamiento especializados y medicamentos suficientes para que se otorgue un servicio completo y puedan solventar cualquier problema de salud pública en la comunidad.

En tanto, la directora del Centro de Salud de Tiltepec, Dolores López Morales, agradeció a las autoridades por dotarles de una clínica renovada y con equipo moderno, toda vez que desde que fue construida, hace 60 años, no habían recibido un apoyo de este tipo y estaba muy deteriorada, y ahora podrán garantizar una mejor atención médica.

La enfermera Rosa Aurora Ocaña Escobar se mostró emocionada por ver renovado este Centro de Salud, en donde laboró por 33 años y tuvo la oportunidad de ver nacer a muchas niñas y niños que ahora que son adultos la recuerdan con cariño, al tiempo de reconocer que, gracias a esta modernidad, se hace realidad un sueño para que las y los pacientes reciban un servicio médico óptimo.

Finalmente, el comisariado ejidal de Tiltepec, Gonzalo Escobar de los Santos, señaló que con el mejoramiento de la clínica, se inicia una nueva etapa en materia de salud para esta comunidad, toda vez que ahora tendrán más medicamentos a su alcance y una infraestructura adecuada. Además, resaltó la importancia de seguir fortaleciendo este rubro, al igual que la educación.

El Ayuntamiento de Jiquipilas destacó que para la comunidad es gratificante ver concretada la rehabilitación de esta unidad médica, la cual responde a una petición añeja y forma parte de las estrategias que se desarrollan en la entidad para atender a las necesidades prioritarias y otorgar beneficios que garanticen bienestar social a las familias. Comunicado de Prensa