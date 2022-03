¡Paro Transportista por Inseguridad en Carreteras!

*LA ALIANZA MEXICANA DE ORGANIZACIONES TRANSPORTISTAS, EXIGIÓ EN TODO EL PAÍS QUE LA GUARDIA NACIONAL VIGILE LAS CARRETERAS FEDERALES, PARA ACABAR CON LA INSEGURIDAD Y EL “COBRO DE PISO”.

Tapachula, Chiapas; 22 de marzo del 2022.- La Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (Amotac), se manifestaron este martes a nivel nacional para exigir mayor seguridad en las carreteras federales ya que aseguran que les roban y asesinan a sus operadores, de manera impune.

Además, que las extorsiones diarias o semanales a las que son sometidos (llamadas popularmente cobro de piso) se ha extendido a todo el país y el algunas regiones ya está afectando a todos los sectores productivos, a particulares y hasta a funcionarios.

Por ello solicitaron que la Guardia Nacional (GN) aplique las acciones que sean necesarias para detener esa situación y detener a los responsables.

En el caso de Tapachula, Norberto Fierro Martínez, delegado local de esa asociación, dio a conocer en entrevista para el rotativo EL ORBE que la protesta fue porque el gobierno federal no les ha dado respuestas favorables.

En su pliego petitorio, dijo, está también el reemplacamiento de sus unidades, ya que por ser de modelos atrasados no les quieren autorizar el servicio al público.

Comentó que las autoridades les están pidiendo que estén las actualicen a modelos del 2015 en adelante, situación que asegura los afecta en sus bolsillos, «porque no todas las personas cuentan con los recursos económicos para poder adquirir una nueva unidad para trabajar».

Según su versión, entre los incidentes que han tenido están los asaltos, incluso el robo de las mercancías que transportan por las carreteras nacionales.

Además, que el «cobro de piso» los atemoriza, porque han sabido de casos en que las víctimas que se resisten a la extorsión, son asesinadas. Por ello demandaron que las autoridades actúen y combatan a la delincuencia.

Otro de los factores, apuntó, es el incremento imparable en los precios de los combustibles que viene afectando demasiado, «porque en ocasiones únicamente se trabaja para las gasolineras».

Añadió que, con el alza en los costos de la gasolina, han tenido pérdidas de hasta un 25 por ciento, ya que no se puede ir incrementando los fletes en la misma proporción.

Al sur de la ciudad, los manifestantes paralizaron sus unidades de carga y pasaje a un costado del libramiento, en donde colocaron mantas para expresar sus inconformidades.

Por la tarde dieron por concluida su protesta, si que se registrara algún incidente y en espera de las respuestas del gobierno. EL ORBE / M. Blanco