Aumenta Alrededor del 50% los Robos en Tianguis y Mercados de la Ciudad

* Principalmente a Manos de Indocumentados.

Tapachula, Chiapas; 22 de marzo del 2022.- Las bandas de ladrones que tienen asolados lo mercados de la ciudad han propiciado que haya un incremento de alrededor de un 50 por ciento en los robos que sufren tanto los mismos comerciantes como los consumidores.

Así lo denunció en entrevista para el rotativo EL ORBE el comerciante, José Arturo Martínez Vázquez, quien aseguró que ese problema de inseguridad se debe a que las autoridades tienen en el completo olvido a esos inmuebles públicos, así como sus alrededores.

Agregó que es tema de todos los días saber que a los comerciantes les roban dinero o sus productos, pero también ver que a los visitantes les roban el celular, la cartera, incluso el bolso de mano a las mujeres, o que abren las puertas de los vehículos para robar en su interior.

Comentó que por esa situación de inseguridad, mucha gente prefiere ya no ir de compras a los mercados, lo que les perjudica porque ellos, los comerciantes, sostienen a sus familias con las ganancias que obtienen de sus ventas.

Añadió que en ese fenómeno, la mayoría de los delincuentes son gente extranjera, sobre todo centroamericanos, aunque también hay algunos mexicanos que se dedican a esas actividades ilícitas, al no tener alternativas de empleo.

Recalcó que se requiere que las autoridades pongan un poco más de interés a lo que sucede en Tapachula, primero para resolver la crisis migratoria, «porque da la impresión que este asunto ya se les salió de control, con tanto desorden en la ciudad, lo que también ha servido para que en la población tenga temor y no vaya de compras al centro ni a los mercados». EL ORBE / Nelson Bautista