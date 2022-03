¡Cae la Venta de Medicamentos Contra el Covid!

* FARMACIAS Y BOTICARIAS DE LA REGIÓN, REPORTAN LA DISMINUCIÓN DEL 60% EN COMPRAS DE MEDICINAS E INSUMOS PARA COMBATIR LA ENFERMEDAD.

Tapachula, Chiapas; 27 de marzo del 2022.- A pesar de que la variante Omicron del Covid-19 fue mucho más viral, pero menos mortal, la venta de medicamentos contra esa pandemia en las farmacias de los municipios de la frontera sur de Chiapas, se redujo hasta en un 60 por ciento en el primer trimestre de este año.

Natividad Ramírez, encargado de una farmacia en el municipio fronterizo de Cacahoatán, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que la población ya casi no llega a buscar productos para el coronavirus.

En entrevista para el rotativo EL ORBE que entre los productos que más se consumieron durante la parte crítica de la pandemia fue la ivermectina, el oseltamivir y la ceftriaxona, pero que ahora se han dejado de comprar.

De acuerdo a sus datos, la mayor demanda de medicamentos contra esa enfermedad fue durante dodo el año pasado, pero que fue disminuyendo muy rápido en estos tres primeros meses del 2022.

De esos tres medicamentos, según recordó, cada cliente se llevaba de entre 4 y siete cajas cada uno, incluidas las ampolletas de ceftriaxona.

Señaló que esos medicamentos se comercializan solo con receta, «pero mucha gente también venía buscando antibiótico sin receta, y pues sí me va a preguntar, le vendíamos sin ella. Claro, si a un cliente que se le restaba 7 u 5 ampolletas y no la surtía todas, nosotros utilizábamos esa misma receta para surtir a otros, pero siempre se cubría el requisito de Cofepris».

Al hacer un balance de lo ocurrido en este inicio del año con respecto a la venta de medicinas en el periodo del año pasado, calculó que ha disminuido en alrededor de un 60 por ciento.

Comentó que gran parte de la población ha dejado de usar los cubrebocas como medida preventiva, sobre todo en espacios abiertos y en al transporte, pero que también hay gente muy consciente que todavía los utiliza.

«Van en el taxi 5 personas y si alguna está contagiada, pero es asintomática, entonces están en riesgo del contagio las otras cuatro», recalcó. EL ORBE / JC