Exportan más de 30 Mil Toneladas de Mango del Soconusco Hacia Estados Unidos y Canadá

Tapachula, Chiapas; 27 de marzo del 2022.- La producción de mango Ataúlfo en la región Soconusco abastece a los principales, mercados nacionales, especialmente la Ciudad de México, la Ribera Maya, y para los estados del norte del país, como Baja California, Nuevo León, además de Jalisco.

Así lo dio a conocer en entrevista para el rotativo EL ORBE, Alfredo Cerdio Sánchez, presidente del Consejo Regulador del Mango Ataúlfo, y tesorero de la Asociación de Fruticultores del Soconusco, quien aseguró que complementan la exportación con el envío que hacen a los Estados Unidos y Canadá, a donde van desde alrededor de 30 mil toneladas cada año.

Añadió que otra parte de la producción la han enviado a Europa, con una porción mixta de transporte, de Tapachula a Cancún vía terrestre, y aérea a ciudades importantes como Madrid, Ámsterdam, Londres, entre otras, y diversos envíos a Sudamérica.

En esta temporada, dijo, la demanda de esa fruta en los Estados Unidos y Canadá, ha mermado, pero también los precios han sufrido un desplome, ya que antes pagaban a 650 y 700 pesos la caja, la misma que hoy apenas están pagando a 180.

Según su punto de vista, debido al cambio climático, hay zonas demasiadas frías en los Estados Unidos y en Canadá, lo que provoca que la gente de allá se incline por otros productos que mitiguen el frío y no por el mango. Por eso les piden que no envíen tanta fruta, porque la demanda es poca.

Agregó que, como consecuencia de esa merma en la demanda, un 10 por ciento de la producción no se puede movilizar, por lo que se requiere darle un valor agregado, como la industrialización o la deshidratación de la pulpa y darle salida a esa porción que no alcanzó a ser exportada.

A la par de la baja en la demanda y los precios de comercialización, los productores de mango se han topado con una serie de contratiempos, como es el alza en los costos de la mano de obra y en los precios de los insumos, así como fertilizantes escasos y caros, lo mismo que los fungicidas, sin contar que los combustibles siguen subiendo.

Por ello, anunció que van a tratar de armar algunos proyectos, a fin de que a través de la agroindustria se le pueda dar aprovechamiento a la fruta que ya no alcanzan a comercializar. EL ORBE / Nelson Bautista