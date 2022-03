76 Mil Migrantes Cruzaron de Honduras a Tapachula en los Últimos Meses

* La Mayoría Quedaron Varados en la Frontera Sur.

Tapachula, Chiapas; 27 de marzo del 2022.- En México se han documentado al menos unos 76 mil migrantes centroamericanos que pasaron por el territorio hondureño en los últimos meses para llegar a Tapachula. De estos, casi siete 7 mil son originarios de Honduras, quienes se encuentran varados en la frontera sur de Chiapas pidiendo documentos para seguir su destino.

Así lo informó al rotativo EL ORBE la defensora de los derechos humanos y activista, Itsmania Platero, quien añadió que las autoridades de su país, Honduras, han dicho que ya no permitirán la salida o formación de caravanas desde esa nación.

Sin embargo, apuntó, no se está viendo la solución a estos problemas de migración irregular, “y no estamos contemplado que se va hacer, cómo se va atender a la población extranjera, ya que Honduras se va A convertir en un paso único y territorio estratégico para lograr llegar a otro país para salvar la vida”, opinó.

Según lo que han documentado, por los cruces de frontera entre México, Guatemala y Honduras pasaron unas mil 500 personas que pagaron grandes cantidades de dinero para poder llegar a Tapachula.

Por otro lado, señaló que el gobierno federal de ese país, puso a disposición el avión presidencial para repatriar los cuerpos de las familias que han fallecido en México.

En los últimos meses, el gobierno de México ha estado cubriendo los gastos de repatriación de cadáveres que han fallecido en territorio nacional, acaecidos en su intento de cruzar y llegar a territorio estadounidense

Indicó que esta aeronave, no solo debe servir para traer cadáveres, sino también a las personas que están varadas en los puntos de frontera y albergues, ya que están en situación de mendicidad o sus pasaportes han vencido.

Además, dio a conocer que existen propiedades que se han incautado y dinero que deben utilizarlas para albergar a los ciudadanos repatriados y puedan tener una mejor calidad de vida en su país. EL ORBE / M. Blanco