Migrantes Confirman que Conformarán Nueva Caravana Para Salir de Tapachula

* Planean Partir el Próximo Miércoles.

Tapachula, Chiapas; 27 de marzo del 2022.- Indocumentados de diversas nacionalidades que permanecen en un campamento que improvisaron desde hace meses en el parque Bicentenario, en el centro de esta ciudad, confirmaron que se encuentran listos para salir en caravana desde ese espacio público hacia la capital del país esta semana.

Algunos de ellos indicaron que cuentan con Formas Migratorias Múltiples (FMM) para viajar de manera legal por territorio mexicano, pero no se sabe si son originales o de las falsas que civiles están vendiendo, como las que se detectaron en los 76 migrantes que fueron detenidos en la víspera en el municipio de Suchiate.

Indicaron que permanecen en ese lugar debido a que no cuentan con recursos para rentar una vivienda o tomar un autobús y emprender su camino. Algunos han empezado a trabajar de manera informal para reunir los recursos que requieren en su traslado a la frontera norte.

Jemeri Pacheco, de Venezuela, comentó al rotativo EL ORBE que, la única forma en que van a salir de Tapachula es caminando, debido a la falta de recursos.

La esperanza de los migrantes, apuntó, es salir en caravana, “porque cuenta con otros integrantes de su familia que no alcanzaron obtener sus papeles, por lo que todos emprenderán el viaje y no piensan separarse del grupo”.

Otros, que permanecen en albergues, hoteles y deambulando en la ciudad, también podrían unirse este próximo miércoles 30 de marzo a la caminata que saldrá desde Tapachula. EL ORBE / M. Blanco