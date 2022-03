Constata Gobernador Pavimentación de Accesos a Centros Hospitalarios y Educativos

* En el Municipio de Chiapa de Corzo.

Como parte de las acciones que se realizan para facilitar la conectividad y comunicación entre colonias, comunidades y municipios, se pavimentó con concreto hidráulico la Calle Flor de Nipe, entre Avenida La Libertad y Calle Tulipán en el municipio de Chiapa de Corzo, vialidad que beneficiará en el traslado hacia centros educativos y hospitalarios.

Luego de constatar las tareas ejecutadas en esta calle, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas resaltó la importancia de mejorar la imagen urbana, la vialidad peatonal y vehicular, pero, primordialmente, elevar la calidad de vida y el bienestar de la gente con infraestructura digna que ayude a disminuir el rezago social y los accidentes, y brinde mayor seguridad.

Refirió que no solamente se pavimentó, sino que se hicieron trabajos para mejorar la red de drenaje que era un foco de infección; asimismo, explicó que esta calle comunica no sólo con la cabecera municipal de Chiapa de Corzo sino con el centro y el Libramiento que va a la antigua carretera a San Cristóbal de Las Casas, y optimiza la conectividad con el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo.

El mandatario dijo que esta obra, solicitada desde hace 23 años, es estratégica porque facilita el acceso al Hospital Básico Comunitario, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, el Cobach 240 y la Preparatoria Florinda Lazos, por ello, convocó a cuidarla pues es parte del patrimonio del pueblo de Chiapa de Corzo y contribuye al desarrollo municipal.

Al destacar que con esta vialidad se beneficia de manera directa en su traslado a niñas, niños, jóvenes y adultos, la Secretaría de Obras Públicas precisó que este proyecto, en el que también se rehabilitó la red de drenaje sanitario y se instalaron luminarias, es justicia social para los habitantes de las colonias: Callejón el Nipe, Rosario el Nipe, Santa Cruz el Nipe, San Juan el Paraíso, Las Flores, Esperanza 2000, Sol Azteca 1ª y 2ª Sección y Ángel Albino Corzo.

El Ayuntamiento de Chiapa de Corzo subrayó que se responde a las necesidades de una sección ubicada a dos kilómetros de la cabecera municipal, que conecta a habitantes de diferentes colonias que ya no padecerán las complicaciones para llegar a centros de trabajo, hospitalarios y educativos.

Finalmente, a nombre de quienes habitan estas colonias, el agente municipal, Agustín Cordero Ponce, reconoció los trabajos llevados a cabo para cumplir con una solicitud hecha durante años, ya que las calles estaban en pésimas condiciones, y hoy se beneficia a las y los chiapacorceños y a sus visitantes. Comunicado de Prensa