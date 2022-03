¡En México Casi un Millón de Extorsiones Anuales!

* GRUPOS CRIMINALES AMENAZAN A CON HACERLES DAÑO A LAS VÍCTIMAS O SUS FAMILIARES, SI NO PAGAN LAS CUOTAS ESTABLECIDAS; SÓLO EL 1% DE LOS AFECTADOS DENUNCIA.

Tapachula, Chiapas; 29 de marzo del 2022.- Las extorsiones telefónicas en territorio nacional no solo se han incrementado de manera alarmante en los últimos cuatro años, además han superado y por mucho todas las cifras históricas en torno a ese delito, lo que hace comprender que la estrategia en materia de seguridad para hacer frente a ese flagelo, ha sido un fracaso.

Lo que es peor, las víctimas no acuden a presentar sus denuncias y optan en la mayoría de los casos por pagar las cantidades que les exigen, ante el temor de que los delincuentes hagan válida las amenazas de quitarles la vida o las de sus familias, o en su caso, quemarles sus propiedades y negocios.

A pesar de ese pánico colectivo, 32 mil 242 personas tuvieron valor y se presentaron ante las autoridades para denunciar la extorsión en alguna región del país durante ese periodo, además de otras 699 víctimas en el mes de enero, que ya se concluyó de contabilizar.

De acuerdo a información oficial, a nivel nacional se abrieron 6 mil 721 carpetas de investigación por ese delito en el 2018; un año después fueron 8 mil 734; en el 2020, se acumularon otras 7 mil 960; mientras que en el 2021 se llegó a 8 mil 827, con tendencia al alza.

Esas mismas estadísticas confirman que en el inicio de este año ya hay un incremento de un 27 por ciento en el número de denuncias por extorsión en el país.

Durante esos cuatro años, las autoridades judiciales señalaron que se iniciaron 445 denuncias de ese tipo en el estado de Chiapas, algo muy diferente a lo que ocurre en otros estados de la República Mexicana, como el caso de Jalisco, que en tan solo dos años registro mil 338 casos, pero las bandas delictivas ya están llegando al sur del país y no hay que permitirlo.

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Zacatecas fue el Estado donde más extorsiones se registraron el año pasado con un 27,8 por ciento, seguido de Guanajuato, con 26; Quintana Roo, 22, Tabasco, 21, y Ciudad de México, con un 20 por ciento del total.

Para la presidencia nacional de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex), la extorsión es el tercer delito más frecuente solo detrás del robo de mercancía y el hurto de vehículos. Además, que las organizaciones criminales se han sofisticado ante la crisis económica derivada de la pandemia y ahora también hacen uso de los dispositivos móviles para engañar a sus víctimas.

Sin embargo, aclara, solo el uno por ciento de los casos se presenta a denunciar los hechos y que, por lo mismo, suponen que la cifra real de cerca de un millón de víctimas al año.

La percepción de los empresarios coincide con la más reciente Encuesta Nacional de Victimización de Empresas del Inegi, que señala que en un año pudo haber 912 mil delitos de extorsión a negocios y empresas en el país. De ellos, el 92 por ciento de los casos se perpetró vía telefónica.

Se teme que gran parte de esos delitos son cometidos desde las cárceles de México, en las que forzosamente tendrían que estar involucrados funcionarios para permitir el uso de celulares y el desbloqueo de la señal digital. EL ORBE / Investigaciones Especiales / Ildefonso Ochoa Argüello