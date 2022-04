¡Ofrecen Documentos y Autobús a Caravana Migrante!

* 20 INDOCUMENTADOS SE HABÍAN SUTURADO LOS LABIOS, PROTESTANDO EN EL EJIDO ALVARO OBREGÓN.

Tapachula, Chiapas; 03 de abril del 2022.- La postura del gobierno de México cambió de manera radical en las últimas horas. El viernes había dispuesto de infinidad de granaderos para protagonizar dos enfrentamientos a golpes y patadas con los migrantes que habían salido en caravana unos ocho kilómetros atrás desde Tapachula con miras de llegar a la Ciudad de México.

En esas acciones fueron asegurados al menos 200 indocumentados de diversas nacionalidades y trasladaos a otros lugares. Se cree que fueron llevados a la Estación Migratoria Siglo XXI. Otro número similar logró huir para refugiarse en el templo y el parque del ejido Álvaro Obregón, mientras que los uniformados montaron un retén y revisaron minuciosamente cada vehículo que transitó por ah, para que no llevaran migrantes.

Este domingo se temía que habría un desalojo y, en lugar de ellos, la administración federal no aguantó la presión de que al menos 50 indocumentados se costuraran los labios y unos más se pusieran en huelga de hambre, como medida de protesta a todo lo que estaba ocurriendo.

En conclusión, la caravana de migrantes que salió de Tapachula el viernes con el objetivo de llegar a la Ciudad de México, únicamente duro tres días y avanzó unos 16 kilómetros a la comunidad de Álvaro Obregón, donde fueron detenidos unos 200 en dos enfrentamientos y el resto decidió entregarse en la tarde de este domingo a las autoridades federales, con la promesa de que les darán documentos y autobuses para que se vayan a otras regiones de México.

Este grupo de extranjeros son oriundos de Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras, Guatemala, Perú, Colombia, República dominicana, Siria, Venezuela, Cuba y otras nacionalidades, quienes lograron convencer con esos actos de protesta a las autoridades.

Aún cuando no hay todavía un informe oficial sobre el destino de todos ellos, se cree que serían llevados a Oaxaca y Tabasco para regularizar su situación migratoria, para después recorrer cualquier parte del país sin ser detenidos y gozar de los programas que concede la administración federal.

El migrante de Cuba, Jorge Sánchez Carnales, externó que decidió entregarse para ya no seguir caminando, no tener mayores problemas y seguir en paz.

Hasta el cierre de la edición, el representante de esta caravana de migrantes informó que se tenía un censo de 456 personas que originalmente salieron caminando. Además, que van a dar seguimiento y monitoreo puntual para que verificar que los documentos sean válidos en todo el país.

A pesar de todo, los extranjeros mostraron su preocupación de entregarse a las autoridades, porque desconfían de que vayan a cumplir sus promesas, porque durante muchos meses los mantuvieron varados en Tapachula a base de mentiras y de negarles atención. EL ORBE / M. Blanco