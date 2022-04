El Gobernador Participó en la Mesa de Fondeo Agropecuario, Pesquero y Agroindustrial de Chiapas

* Suman Alianza Ayuntamientos y FIRA.

Con la participación de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), el Gobierno de Chiapas y ayuntamientos, se llevó a cabo la Mesa de Fondeo Agropecuario, Pesquero y Agroindustrial del estado, a fin de fortalecer las cadenas productivas, promover la inversión a través de financiamientos a tasas bajas y orientadas a la actividad primaria en los municipios, y brindar a productores alternativas para consolidar sus negocios de siembra y cosecha de cultivos o desarrollo de animales.

En este sentido, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó que Chiapas se caracteriza por ser una tierra fértil, generosa y próspera, por ello es fundamental aprovechar estas alianzas estratégicas entre las instituciones, porque además de incentivar la producción de los sectores primarios, constituyen la oportunidad de contribuir a la seguridad alimentaria, al fortalecimiento de la economía social y al crecimiento del índice de desarrollo humano de manera equitativa e igualitaria.

Subrayó que, pese a la pandemia de COVID-19, Chiapas ha sido una de las entidades que mayor crecimiento económico registra a nivel nacional, gracias a que su gobierno no se quedó con los brazos cruzados y no detuvo la marcha en el impulso de proyectos de inversión a través de la ejecución de obras públicas y la consolidación de políticas enfocadas a promover sistemas crediticios para apoyar al empresariado, lo que se ha reflejado en la recuperación de empleos y la productividad.

En este marco, el mandatario exhortó a las alcaldesas y los alcaldes a sumar esfuerzos con las instituciones federales y estatales, para atender las necesidades más urgentes de la gente, solventar y detonar las economías locales, y brindar mejores oportunidades a la población de salir adelante, ya que de esta manera se ponen bases firmes en el logro de un verdadero estado de bienestar, donde los sueños y las expectativas de las chiapanecas y los chiapanecos se conviertan en realidad y disfruten de una mejor calidad de vida.

FIRA refirió que se busca que haya concurrencia de los estados y municipios, con el objetivo de apalancar a las y los productores, empresarios, comerciantes y proveedores de la industria. Mencionó que en 2021 se dispersaron 12 mil 800 millones de pesos en Chiapas, atendiendo primordialmente la agricultura y la ganadería, y resaltó la presencia del crédito a la mujer.

Detalló que los programas presentes en la entidad son: fondos de garantía líquidos que respaldan los créditos; el fondeo que se otorga a través de una red de 106 intermediarios bancarios y no bancarios, y la Financiera Nacional de Desarrollo; así como soporte técnico mediante asesores que transfieren tecnologías y técnicas de producción para dar vida larga a sus proyectos.

La Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca (Sagyp) indicó que la Alianza Estratégica Chiapas Productivo 2022 se desarrolló en mesas de trabajo, donde las y los productores manifestaron la inquietud de generar concurrencia y recursos para impulsar proyectos detonadores en apoyo del sector primario.

Explicó que con estas acciones se busca la participación de 70 municipios en proyectos financiados desde 300 mil hasta 2.5 millones de pesos, en beneficio del fortalecimiento en la soberanía alimentaria, la motivación para el sector primario, la generación de empleos directos e indirectos, lo que generará mayor bienestar a las familias de las zonas urbanas y rurales.

El director general de Protección Agropecuaria Compañía de Seguros S.A., Juan Carlos Cortés García, mencionó que es evidente el apoyo que se le da al sector agropecuario en Chiapas, y sostuvo que es momento de aprovechar la oportunidad que vive este sector, ya que, a nivel mundial, tras la pandemia, se ha demostrado la importancia del abasto de alimentos. Aprovechó para felicitar al Gobierno del Estado y a toda su estructura por poner interés e impulsar tan valioso sector.

Finalmente, las presidentas y los presidentes municipales reconocieron el compromiso de las distintas autoridades por generar condiciones que favorecen el acceso a créditos y la mezcla de recursos que abonarán a elevar y mejorar la calidad de la producción, tecnificar y asegurar las cosechas, lo cual permitirá apoyar a las mujeres y hombres que viven y trabajan en el campo chiapaneco.