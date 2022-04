¡NO PASÓ LA REFORMA ELÉCTRICA EN EL CONGRESO!

POR SER UNA REFORMA CONSTITUCIONAL REQUERÍA TENER LAS DOS TERCERAS PARTES, ES DECIR 333 VOTOS, QUEDANDO LA VOTACIÓN 275 A FAVOR, 223 EN CONTRA Y CERO ABSTENCIONES, POR LO TANTO NO SE APROBÓ.

Ciudad de México, 17 de abril.- Con 275 votos a favor y 223 en contra, propuesta por AMLO, no alcanzó la mayoría calificada y fue desechada, después de una larga discusión. Los diputados de los diversos partidos retrasaron una semana las votaciones. Ayer en el pleno de la cámara de diputados, ganaron los partidarios de Morena, pero no fue suficiente para cubrir las dos terceras partes que requieren para ser constitucional, es decir necesitaban 333 votos.

La noche de este domingo diputados de oposición rechazaron la reforma energética del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Se trata de la primera vez que se da marcha atrás a una iniciativa respaldada por Morena y sus aliados. Las bancadas del PRI, PAN, PRD, y MC evitaron que el grupo mayoritario alcanzara los 333 votos necesarios para avalarla, y amagaron con batear las otras reformas constitucionales (electoral y a la Guardia Nacional) que anunció el Ejecutivo «si continúan con esa actitud soberbia».

La propuesta fue desechada por 275 a favor, pero 223 votos en contra. El aún priista Carlos Miguel Aysa sufragó a favor, mientras que el diputado del PVEM, Andrés Pintos Caballero, lo hizo en contra. Además, hubo una ausencia de la perredista Laura Fernández quien pidió licencia para competir por la gubernatura de Quintana Roo y no cuenta con suplente.

La maratónica sesión inició a las 11:15 horas, aunque tras un receso, se retomó en punto de las 14:56 horas. Desde el inicio de la discusión, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Morena Cárdenas, adelantó que Morena sufriría la derrota «más grande» y «más monumental» en lo que va de la legislatura.

En cada posicionamiento de la oposición circularon pancartas con diversas leyendas como «somos la resistencia democrática», «no a la Ley Bartlett», «no hay mayor patria que el planeta», y «en defensa de las energías limpias», entre otras.

El dictamen rechazado proponía reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. Entre otras cosas, establecía convertir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en un organismo del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio, y le permitía generar al menos 54 por ciento de la energía, mientras que limitaba al sector privado a generar hasta 46 por ciento. También ordenaba que el Litio fuese propiedad del Estado y prohibía su explotación a empresas privadas.

Proponía eliminar a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) sin embargo, entre las modificaciones aceptadas se avaló mantenerlas, también se aceptó reconocer los contratos de generación distribuida existentes, permitir contratos para el autoconsumo con generación distribuida, e instalar de paneles solares, entre otras propuestas de Va por México.

Mier Velazco aseveró que al dictamen se agregaron 10 de los 12 puntos de la oposición, por lo que les pidió votar a favor y no hipotecar su honra.

Después de más de 12 horas de debate, y el rechazo de la iniciativa presidencial, se citó a sesión para este mismo lunes, donde se prevé subir una nueva iniciativa del Ejecutivo para nacional el litio, misma que se subiría al pleno como de urgente resolución para ser votada este mismo lunes. Sun