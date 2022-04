Batalla Campal Entre Migrantes por Control de Mercados Públicos

* UN GRUPO DE INDOCUMENTADOS SE PELEARON A GOLPES FRENTE AL MERCADO “SEBASTIÁN ESCOBAR”, AHORA TODOS QUIEREN VENDER Y SE HAN APODERADO DE LAS CALLES DEL CENTRO DE TAPACHULA.

Tapachula, Chiapas; 17 de abril del 2022.- Una batalla campal se registró frente al mercado «General Sebastián Escobar», en el centro de esta localidad, entre indocumentados de diversas nacionalidades, quienes ya se disputan el control de la ciudad y los espacios públicos.

De acuerdo a los primeros reportes, por la tarde el Centro de Emergencias 911 avisó que estaba ocurriendo una riña frente a ese centro de abastos, ubicado en la 10a Norte, entre la 3a y 5a calle poniente, justo atrás del templo erigido a San Agustín.

Testigos indicaron al rotativo EL ORBE que los hechos ocurrieron alrededor de las 17:00 horas, luego de que grupo de migrantes empezaron a pelear los espacios públicos entre ellos mismos.

Los extranjeros llegaron a los golpes, incluso uno de ellos destruyó una mesa con el cual vendían diversos productos de dudosa procedencia en el primer cuadro de la ciudad.

Locatarios y vecinos tuvieron que intervenir para que el zafarrancho no terminara en fatales consecuencias, porque esta vez no llegaron los elementos de la Guardia Nacional.

Después de muchos intentos lograron separar a los grupos en conflicto, quienes se retiraron como si no hubiera pasado nada, sabedores que lo peor que les puede pasar es que los premien con Visas por Razones Humanitarias, autobuses para que los lleven a otras regiones del país, además de servicios gratuitos como los de salud, alimentación, educación, entre otros. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello