Destacan Potencial de Chiapas Para la Inversión: REC

El Gobernador Participó en la Reunión Sobre el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, Encabezada por el Presidente López Obrador

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas participó en la reunión sobre el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, encabezada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, donde presentó ante empresarios de Estados Unidos de América el potencial y bondades con las que cuenta Chiapas para recibir inversiones.

Durante este acto realizado en la ciudad de Veracruz, Veracruz, en la que también estuvieron presentes el embajador de los EUA en México, Ken Salazar; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, y sus homólogos de Veracruz, Tabasco y Oaxaca, el mandatario chiapaneco agradeció al presidente López Obrador por poner sus ojos en el sureste mediante proyectos estratégicos que detonen su progreso, pues durante años estuvo en el abandono.

“Por primera vez, en este gobierno de la Cuarta Transformación, Chiapas ha tenido un verdadero crecimiento. Les ofrecemos que puedan invertir porque tenemos una frontera muy importante que nos acerca cada vez más a Centroamérica a través de Guatemala; y el tren que conectará con Chiapas a través de Oaxaca, hará posible tener una mejor relación con el centro del país, y eso nos lleva también a los Estados Unidos”, expresó.

Escandón Cadenas resaltó que el Estado es un importante productor ganadero, agrícola y de productos orgánicos, cuenta con gran biodiversidad, tiene 18 municipios fronterizos con beneficios fiscales y ha ido mejorando su infraestructura, como es el caso del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, que creció más de la mitad para hacerlo más funcional. Asimismo, destacó el éxito que han tenido empresas como Nestlé, Idealsa, Regal Springs, Yazaki, entre otras, así como las empresas locales que han apostado a Chiapas.

El presidente López Obrador subrayó la importancia de esta integración estratégica que proyectará las relaciones económicas-comerciales a futuro, a fin de evitar un desequilibrio y mantener una mejor estabilidad. “Mediante este instrumento tenemos muchas posibilidades de desarrollo en América del Norte, considerando que México también es una región con futuro y goza de oportunidades, recursos tecnológicos y humanos, y las condiciones para el crecimiento”.

En tanto, Marcelo Ebrard detalló que los gobiernos de EUA y el de México están girando instrucciones para acelerar la inversión e integración de ambas economías; hizo hincapié en que el Corredor Interoceánico se trata de un proyecto con visión estratégica en el que se prevé forjar un lazo económico con EUA que durará no solo esta administración, sino décadas.

A su vez, el embajador Ken Salazar precisó que el respeto y los lazos de fraternidad entre países continuará, y que con este proyecto se desarrollan soluciones grandes para el futuro, con las que se pretende frenar la pobreza y la migración mediante la inversión en la infraestructura y economía de estas zonas.

Al presentar las bondades del proyecto, el director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, Rafael Marín Mollinedo, explicó que el objetivo es detonar un área estratégica que impulse la conectividad de Norteamérica con Sudamérica, Asia y Europa, mediante una plataforma logística y una de desarrollo industrial, que incluye establecer 10 parques industriales, modernizar el Tren del Istmo y las carreteras transístmicas, puertos, carreteras y aeropuertos, con el propósito de facilitar una conexión eficiente y segura.

Anunció la posibilidad de integrar la zona del sureste con la modernización de la infraestructura férrea, como la construcción de la vía del tren del Puerto de Dos Bocas a Roberto Ayala en Chiapas, para conectarlo con este corredor y con la vía que va de Palenque a Coatzacoalcos, así como el desarrollo de nuevas terminales de contenedores; construcción de un gasoducto transístmico; la instalación de fibra óptica interoceánica y consolidar la red aeroportuaria de la región.

El presidente de American Chamber of Commerce of Mexico (AmCham), Vladimiro de la Mora, puntualizó que este diálogo entre el Gabinete Federal, Gobernadores, autoridades de Estados Unidos de América y las empresas, es una muestra de la oportunidad que se tiene de avanzar en unidad y contribuir a la consolidación de un México más próspero, competitivo e integrado con Norteamérica. Enfatizó el impacto en el desarrollo económico y social que generará el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Finalmente, los gobernadores de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez; de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa y Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, reconocieron la política social y económica que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador y manifestaron su disposición de coadyuvar al desarrollo de este importante proyecto industrial con valor agregado, en el que las empresas podrán movilizar sus productos de una forma segura y a bajos costos.