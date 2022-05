¡Sin Dinero Haitianos, Piden los Mantenga México!

* AL PERMANECER VARIOS MESES EN TAPACHULA, MILES DE MIGRANTES YA NO CUENTAN CON RECURSOS ECONÓMICOS, POR LO QUE BUSCAN CÓMO SOBREVIVIR EN LO QUE REALIZAN LOS TRÁMITES MIGRATORIOS.

Tapachula, Chiapas; 11 de mayo del 2022.- Los migrantes haitianos varados en esta ciudad buscan que las autoridades mexicanas les proporcionen opciones de trabajo y sus documentos como la visa por «razones humanitarias», pero también que les permitan dejar la ciudad, ya que se han dado cuenta que no pueden laborar.

Wilner Metelus, presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afroamericanos, indicó que muchos migrantes ya no cuentan con recursos económicos, mientras otros están con sus familias para sobrevivir en lo que termina sus procesos migratorios

En entrevista para el rotativo EL ORBE señaló que se ha reunido con los oriundos de esa nacionalidad en esta ciudad, donde les han manifestado que, en ocasiones, tienen retrasos en sus citas, por lo que es necesario que los tres niveles de gobierno atiendan la situación de los extranjeros.

“Muchos haitianos están viviendo en cuartos pequeños, otros no tienen dinero para comprar alimentos, donde permanecen hasta 10 de ellos, ya que no tienen dinero para rentar un departamento», dijo.

Asimismo, que se reunió con algunas autoridades locales para evitar que se continúen con los conflictos entre comerciantes mexicanos y haitianos, y que se les ayude en los rubros de la salud, a las mujeres embarazadas.

Según su versión, los migrantes haitianos están realizando sus trámites para firmar contratos con empresas y afirmó que es totalmente falso que sus connacionales quieran ingresar a los Estados Unidos, es decir, se quiere quedara vivir en México.

Por ello hizo un llamado a las autoridades del gobierno de México para que se resuelva la situación de los haitianos en la frontera sur de Chiapas.

Asimismo, pidió a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), para agilizar y resolver sus trámites, y avancen en la expedición de los documentos. EL ORBE / REDACCION