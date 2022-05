Chiapas Dejó de Ser Autosuficiente en Producción de Ganado Vacuno

* Señalan Tablajeros de la Región.

Tapachula, Chiapas; 11 de mayo del 2022.- Con diversos argumentos, comercializadores de carne de res, puerco y pollo en municipios de la frontera sur han vuelto a modificar sus precios, al grado de que hay quienes piden hasta los 180 pesos por kilogramo, en el caso del ganado vacuno.

Mario Moreno Sánchez, tablajero del tianguis Guadalupe en la localidad, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que están comprando el ganado en pie hasta en 50 pesos el kilogramo, pero que lo estaban pagando a 36, es decir, un incremento cercano al 40 por ciento.

Esa presión, según dijo, está obligando a los tablajeros a ajustar sus tarifas. En su caso y el de otros comerciantes han decidido que sea en 150 pesos por kilogramo de carne de res.

Dejó en claro que ya es una toma de decisión de la ama de casa o del negocio a la hora de comprar la carne, y pagar lo que le piden, incluso a sobreprecio.

«Sinceramente Chiapas no logra solventar la demanda del ganado en pie. Tenemos que salir «a buscar a Yucatán, Tabasco o Jalisco, incluso de Monterrey. Entonces tiene sus costos, se incrementa y eso es todo.

Recalcó que el abuso de algunos carniceros que buscan sorprender a la población con precios muy altos, opinó que es un tema que lo debe de ver la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), pro que no s puede hacer mucho cuando existan personas que estén de acuerdo a pagar precios altos, por la propia ley de la oferta y la demanda.

Aceptó que en la región esas posturas de vivales se ha desbordado debido a la ausencia de oficinas de esa dependencia, para regular de manera constante esos precios, «y hace mucha falta, no solo por el rubro de la carne de res, sino también del cerdo, el pollo, verduras, o sea realmente si es necesario la intervención».

Por eso hizo un llamado a los consumidores a no dejarse sorprender ante altos costos de la carne de res y a que sean reflexivos, porque existen lugares donde todavía existe esa conciencia, para darle un buen servicio y precios.

Puntualizó que Chiapas se produce, pero no se logra cubrir el mercado interno. Tan solo Tapachula tiene un consumo aproximado entre 80 o 90 cabezas de ganado a día.

Tan solo para el rastro de Mapastepec, calculó que cada semana entran hasta siete camiones cargados de unas 40 reses cada uno, más los que llegan a Tapachula, Villaflores, Ocozocoautla, entre otros. EL ORBE / JC