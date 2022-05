¡Se Pierden Miles de Toneladas de Rambután por Lluvias!

* PRODUCTORES DE LA REGIÓN AFIRMARON QUE LOS AGUACEROS ATÍPICOS CAUSARON AFECTACIONES A LAS COSECHAS.

Tapachula, Chiapas; 12 de mayo del 2022.- Las lluvias atípicas que se han registrado en la región Soconusco de los últimos días provocaron serias afectaciones en los cultivos. En el caso del rambután, ya se cuantifican daños en millones de pesos por pérdida de miles de toneladas, equivalentes a un 30 por ciento de la cosecha.

Alfredo López García, presidente de la Asociación Agrícola de Productores de Rambután, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que esos cambios climatológicos ha afectado «de manera abismal», y lamentablemente para los productores que aún no tenían floración, vino a retrasarles el proceso y el árbol se fue en brote vegetativo, con huertas que tienen solo un 40 por ciento de «amarre».

Señaló que casi todas las zonas de la frontera sur dedicadas a esa fruta tienen afectaciones con las lluvias que han sido intensas y constantes.

«Hemos platicado con los compañeros y coincidimos que más o menos que será un 30 por ciento de merma, en relación a la cosecha anterior. Vamos a retroceder a las 25 mil toneladas, más o menos», indicó.

Explicó que hay árboles de diferentes edades y que por ello la zona baja siempre se adelanta, pero ya hay plantíos de 20 a 25 años que esos todavía no habían floreado y con la lluvia se van a ir en brote vegetativo, normalmente los que siempre están expuestos, son la zona media y la zona alta, pero está vez las lluvias fueron parejas.

Sin embargo aclaró que esperan que no les afecte en la exportación, porque contemplan buenos precios y con ello habría un equilibrio, por la ley de la oferta y la demanda, porque quienes esperaban 20 toneladas por hectárea, a lo mejor llegan entre 10 y 12.

Con ello la cosecha 2022 ha comenzado, quizá no en las cantidades que se esperaban, pero los productores ya empezaron a entregar su fruto y están saliendo los primeros camiones cargados con las primeras toneladas.

Recomendó a los productores a que le inviertan un poco para tener los mismos precios que los que están certificados, que no abusen del agroquímico y alcancen la calidad de exportación, para que las cosechas no estén limitadas al mercado nacional.

Del rambután producido en la región Soconusco, el 40 por ciento para diversos países, una gran parte para Guatemala y apenas un 15 por ciento para el consumo nacional. EL ORBE / JC