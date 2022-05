Expiden Oficios de Expulsión del País a Migrantes Detenidos en Caravanas

* Serán Deportados en los Próximos Días.

* Por No Respetar las Leyes.

Tapachula, Chiapas; 13 de Mayo del 2022.- El Gobierno de México expidió -por fin- oficios de expulsión del país a los indocumentados que han sido detenidos a últimas fechas durante su recorrido en caravanas por la Costa de Chiapas, luego de no haber podido acreditar su legal estancia en territorio nacional, tal y como lo establece la ley.

Los documentos establecen un plazo para que retornen a Centroamérica, por ello, un grupo de migrantes coincidió en que «hay que olvidarse de esas marchas y no deberíamos ni permitir que se organicen más, porque nos perjudican a todos”.

Descartaron formar una nueva caravana para los próximos días, ya que señalan que participaron en el último movimiento, caminaron unos 15 kilómetros hasta la comunidad de Álvaro Obregón, pero que únicamente los llevaron a distintas sedes migratorias y se les otorgó ese oficio de expulsión del país.

Sin embargo, indicaron que van a esperar que las autoridades de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) en la localidad les adelante la fecha de sus citas para obtener la resolución a sus solicitudes, que les permita tramitar su CURP.

La última caravana de migrantes de hace unos días, logró avanzar ese tramo hasta la comunidad de Álvaro Obregón, lugar que se ha convertido ahora en un punto estratégico para los migrantes, porque ahí esperan una cuantas horas para que las autoridades lleguen a negociar y los trasladen con autobuses.

Habitantes de este municipio pidieron que se termine con este asunto, porque si los migrantes quieren que se les otorgue documentos deben esperar el tiempo necesario y no estar presionando a las autoridades con caravanas, bloqueos o marchas en las carreteras.

Aunque han intentado reunirse de nuevo en el Parque “Bicentenario” en esta semana para organizarse, apenas juntan unas 150 personas, un número que no les ayuda para poder salir caminando, porque temen ser detenidos.

Se desconoce si al concluir la vigencia de la orden de expulsión, las autoridades mexicanas procederán a deportarlos a sus naciones de origen o permitirán que vivan cómodamente en Tapachula. EL ORBE / La Redacción