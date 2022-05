Oportunistas Aprovechan Desesperación de Migrantes Para Traficar con Ellos: Solalinde

* Sólo Buscan Lucrar con las Caravanas.

Tapachula, Chiapas; 13 de Mayo del 2022.- «En las caravanas de migrantes se ve la necesidad de las personas que viajan, pero también el oportunismo de quien las aprovecha y las trafica», sostuvo el sacerdote Alejandro Solalinde, director del Albergue del Migrante «Hermanos en el Camino».

En su visita a Tapachula, en el marco de la hermandad a la prosperidad, añadió que aunque el Gobierno de México está tratando de generar mejores condiciones de arraigo en el sur, no va ser suficiente, porque la mentalidad que traen los centroamericanos ya es una cuestión cultural.

Sostuvo que por ello esos extranjeros están pidiendo la Tarjeta de Visitante Regional (TVR), para los países de Guatemala, El Salvador y Honduras para que puedan moverse hasta Oaxaca, que abarca el circuito del tren maya y puedan circular libremente.

El país ahora ya no es servil de Estados Unidos como antes, «pero por más que digamos que es una soberanía, siguen pesando las presiones migratorias, y en este caso necesita que México vaya viendo con sus hermanos sin pedirle permiso al vecino país», indicó.

De acuerdo a Solalinde, en los últimos dos años, México creció del uno al cinco por ciento de las personas que se están quedando en el país.

Se vienen tiempos de mucha migración y hay que tomar en cuenta el tráfico de personas de los polleros. Por lo que a esta frontera siguen arribando muchos haitianos, venezolanos, guatemaltecos y hondureños, que son los más numerosos

«Siguen llegando los migrantes. Hay como que cabos sueltos en esto de la migración; por ejemplo. Estados Unidos está diciendo oficialmente una cosa, pero estoy percibiendo que siguen pasando cada día con el permiso de esa nación, esto no se quiere que se diga públicamente», abundó.

De igual forma, que México tiene que consolidar su política pública, «porque no puede hacerlo cargado a los derechos humanos y hermanándose con el sur por la presión de Estados Unidos». EL ORBE / La Redacción