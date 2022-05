Pobladores de Huehuetán Bloquearon la Carretera Costera por Desaparición de 4 Personas

Tapachula, Chiapas; 13 de Mayo del 2022.- Un grupo de personas bloqueó este viernes la Carretera Costera de Chiapas, a la altura del municipio de Huehuetán, para exigir a las autoridades que se agilice la búsqueda y presentación de cuatro personas que salieron de sus hogares en ese lugar desde hace dos semanas y ya no regresaron, y tampoco han sabido nada de ellos.

En voz de los manifestantes, Nogla Ancheyta Cruz, madre de Leonardo Javier N, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que lo último que supieron de ellos es que iban al Lago de Colón, en la zona serrana, a las 09:30 de la noche del domingo 1 de Mayo.

Los jóvenes iban de paseo en un vehículo particular y regresarían el día lunes en la tarde, o sea un día después, pero ya nunca supieron de ellos, aún cuando les estuvieron marcando a sus teléfonos celulares en la mañana, pero ya no hubo comunicación alguna.

Por lo mismo, presentaron sus denuncias el día tres, pero el 12 les dijeron en Tuxtla Gutiérrez que apenas empezarían con las investigaciones y no había nada de información.

Los desaparecidos son Rigoberto, de 42 años de edad; Gilberto, quien tiene 32; Luis Álvaro, de 22, y Leonardo Javier, de 21.

El bloqueo, indicó, fue para presionar a las autoridades para profundizar en las indagatorias y obtener resultado pronto, porque temen que les haya pasado algo malo.

Durante varios días estuvieron buscando ayuda en la Presidencia Municipal, pero nadie los quiso escuchar y mucho menos atender sus peticiones, hasta unas horas antes del bloqueo, que les llamaron afligidos para entablar una reunión, sostuvo.

Cabe mencionar que Leonardo Javier y Luis Álvaro son de Huehuetán, uno estudiante en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y el otro también de ese mismo nivel, pero en Tuxtla Gutiérrez; mientras que las otras dos personas son de la ciudad de Guadalajara, pero trabajadores en una bodega de mango en la localidad.

El bloqueo se suspendió a las 16:30 horas con el compromiso de las autoridades de agilizar las investigaciones y rendir un informe el lunes 16 de Mayo a las 10 de la mañana en la presidencia de ese municipio. EL ORBE / JC