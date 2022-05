Migrantes Realizan Actos Indecentes en Vía Pública

*HABITANTES DE LA COLONIA SAN ANTONIO CAHOACÁN DENUNCIARON QUE LOS INDOCUMENTADOS SE DROGAN Y CONSUMEN BEBIDAS ALCOHOLICAS EN PLENA CALLE. NINGUNA AUTORIDAD LES PONE UN ALTO.

Tapachula, Chiapas; 16 de Mayo del 2022.- Un grupo de habitantes de la colonia San Antonio Cahoacán, al oriente de la Ciudad, denunciaron que una gran cantidad de migrantes llegan a consumir bebidas alcohólicas, fumar marihuana y tener relaciones sexuales, en la vía pública y a plena luz del día.

La vocal del Comité de la colonia, Candelaria González Moreno, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que la presencia de los migrantes afecta directamente a las personas que viven en el municipio, porque hay entre ellos quienes también dejan basura y no tienen higiene.

Es una situación lamentable, indicó, porque los indocumentados hacen sus necesidades fisiológicas al aire libre, a pesar de la presencia de la población.

“Lo que pedimos es que los tres niveles de gobierno actúen para que apliquen lo que establece la ley», indicó que, además, las autoridades solo prometen atender el problema migratorio pero no permiten que esos flujos avancen hacia el norte del país.

La petición de los vecinos es que ingrese una patrulla de cualquier corporación todos los días para que se realice un operativo preventivo y aseguren a los infractores.

“Nosotros pedimos que ingresen las corporaciones como la Guardia Nacional, INM y las autoridades estatales para que se aplique la ley”, recalcó.

Estimó que deambulan cada día unos cien extranjeros, y muchos de ellos fuman marihuana, lo que no solo afecta la salud de los pobladores sino también es un mal ejemplo.

“A mí no me interesa si sea mi familia o todo aquel que delinca, lo que pedimos es que se lo lleven las autoridades”, recalcó acompañada de otros vecinos. EL ORBE / La Redacción