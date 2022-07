Inaugura REC Diversas Obras de Electrificación y Pavimentación en Chamula y Chenalhó

* Afirma el Gobernador que Seguirá Trabajando por el Bienestar de los Pueblos Indígenas.

En la inauguración de la red de distribución eléctrica, en beneficio de más de 600 familias de la localidad de Majomut, del municipio de Chamula, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas sostuvo que, ahora más que nunca, los recursos públicos se destinan para impulsar proyectos prioritarios y de alto impacto social, con el objetivo de acabar con el rezago en los diferentes rubros, así como abonar al bienestar y progreso de los pueblos que durante muchos años estuvieron en el olvido y abandono.

“Esto no es una dádiva sino una responsabilidad que tiene el gobierno de atender las demandas más apremiantes y hacer justicia a las familias. Con esto se demuestra que estamos trabajando a favor de todas y todos sin distinción, y también nuestro compromiso con recuperar la confianza del pueblo hacia las instituciones. Tengan la confianza de que no les vamos a fallar, seguiremos invirtiendo para garantizar un mejor porvenir a Chamula y a los 125 municipios de Chiapas”, apuntó.

Escandón Cadenas subrayó que su gobierno seguirá alineado a las políticas nacionales que impulsa el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues han demostrado ser la mejor vía para sacar adelante las propuestas de los pueblos y las comunidades, en materia de salud, educación, deporte, servicios públicos, vialidades, entre otros rubros que, aunado a los programas sociales y el apoyo a los sectores productivos, contribuyen al crecimiento del índice de desarrollo humano y a elevar la calidad de vida en las zonas rurales.

Luego de enfatizar que su gobierno trabaja con todas las autoridades municipales, sin importar colores partidistas e ideologías políticas, pues se pone por delante el interés superior, que es el bienestar de la gente, el mandatario exhortó a las y los habitantes a evitar los conflictos y la violencia, y privilegiar la convivencia pacífica, la fraternidad, el amor al prójimo y la búsqueda del bien común, pues esto, dijo, se reflejará en mayores beneficios y oportunidades para las familias.

En su intervención, el secretario de Obras Públicas, Ángel Torres Culebro, informó que para garantizar este servicio básico se instalaron 15 transformadores y más de 52 kilómetros de cableado para dotar de energía eléctrica a 650 familias de esta comunidad y sus alrededores, al tiempo que se colocaron 125 luminarias. “Estas sí son obras, no elefantes blancos ni promesas del pasado; hoy tenemos un gobernador que honra su palabra en los hechos”.

A su vez, el presidente del Patronato de la localidad de Majomut, Juan de la Cruz Ruiz, expresó su gratitud por la entrega de esta obra de energía eléctrica, la cual, dijo, era una petición anhelada por muchos años y que hoy generará un gran beneficio. “Reconocemos que su gobierno y el que encabeza el presidente López Obrador están ayudando a las comunidades de alta marginación”.

En Chenalhó, Rutilio Escandón Entrega Obras

Educativas, Calles, Ayudas Técnicas y Lentes

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas entregó obras de infraestructura educativa y social en el municipio de Chenalhó, así como ayudas técnicas y para la salud visual a personas con discapacidad de la región Altos Tsotsil Tseltal, donde expresó su satisfacción por constatar personalmente las mejoras y beneficios que llegan a todos los pueblos de Chiapas.

Al inaugurar espacios en la Primaria “Dr. Belisario Domínguez Palencia” y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 18 (Cecyte Chiapas), señaló que las niñas, niños y jóvenes son el presente y futuro, por lo que es primordial que tengan herramientas e infraestructura digna, segura y funcional para su formación. Por ello, aseguró que en ambos planteles continuarán las obras que fortalezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Por su parte, la coordinadora nacional de los Organismos Descentralizados de los Cecytes, Margarita Rocío Serrano Barrios, reconoció la política pública que el Gobierno de Rutilio Escandón impulsa para llevar una educación integral y de calidad, con la intención de que en Chiapas haya niñas, niños y jóvenes transformadores de sueños en realidades.

La secretaria de Educación, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, resaltó que junto a la Federación se mejoran las escuelas en zonas rurales y urbanas; el director general del Cecyte Chiapas, Sandro Hernández Piñón, expuso que se atiende las necesidades a fin de que la teoría y práctica vayan de la mano; mientras que el director de la primaria “Dr. Belisario Domínguez Palencia”, Juan Gabriel Gómez Meza, refirió que estas aulas eran un anhelo que favorecerá el desarrollo del alumnado y trabajo docente.

A su vez, el director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa (Inifech), Enoc Gordillo Argüello, informó que para la construcción de tres aulas didácticas en la escuela primaria se destinaron 2.59 millones de Pesos; en tanto, en el plantel 18 del Cecyte se invirtieron 4.74 millones de Pesos para el Taller Completo de Trabajo Social.

Durante esta gira, el mandatario asistió a la comunidad Belisario Domínguez de Chenalhó, donde entregó la calle Ricardo Flores Magón en la que se pavimentaron más de 800 metros con concreto hidráulico, luminarias, red de drenaje pluvial y sanitario, y que seguirá arreglándose hasta llegar a la Escuela Secundaria de dicha localidad.

Desde esta localidad, Escandón Cadenas también hizo entrega de sillas de rueda, andaderas, caminadoras, bastones, muletas y lentes, entre otros, a habitantes de Chenalhó, Chalchihuitán, Chamula y Mitontic. “Deseamos que haya bienestar para todos los pueblos indígenas y todo Chiapas, con obras y acciones para atender las justas demandas”.

La directora general del Sistema DIF Chiapas, Deliamaría González Flandez, explicó que estos apoyos corresponden a los programas de “Ayudas Técnicas” y “Salud Visual”, mismos que buscan atender a este sector poblacional y que su calidad de vida mejore. En voz de las personas favorecidas con ayudas técnicas, Erasto Pérez Pérez, reconoció al Gobierno del Estado por escuchar y cumplir a las personas con discapacidad. Boletín Oficial