¡Más DE 50 Constructoras han Cerrado en la Región por Falta de Obras!

Tapachula, Chiapas; 02 de Agosto del 2022.- Debido al considerable incremento de los precios de los materiales de la construcción, pero de manera especial por la falta de obra privada, la industria de ese sector se encuentra en total crisis económica que pudiera provocar el cierre de muchas empresas dedicadas a ese ramo.

Así lo dio a conocer el presidente de la Asociación de Constructores del Soconusco – Costa, Benjamín Martínez López, quien afirmó que atraviesan problemas drásticos a raíz a de la pandemia, ya que la actividad ha caído hasta ahora un 40 por ciento, lo que impide a las empresas puedan subsistir para continuar en el mercado.

Agregó que debido a esos factores, alrededor de 50 constructoras han cerrado de manera definitiva en la Costa – Soconusco, al no contar con recursos para cubrir pagos de impuestos, seguro social y demás rubros, lo que convertía su estatus en una situación realmente preocupante.

Reconoció que el panorama de la obra privada es complicado, principalmente para empresas locales, las que desde el inicio de la contingencia han sufrido por la falta de contratación de servicios, lo que pone en riesgo la operatividad de las mismas.

Además, que al no haber trabajo, muchos profesionales de la construcción no han podido cumplir con los trámites que requieren de una inversión económica, y por lo mismo, de los alrededor de mil contratistas que hay en la Costa – Soconusco solo 200 han actualizado su certificado, pero eso no les garantiza obtener una obra.

En el caso del incremento a los precios de los materiales para la construcción a causa de la inflación, aseguró que eso representa un duro golpe en la economía de las empresas locales y los mantiene en al límite de la quiebra.

El también delegado de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC), indicó que a causa de la inflación, el precio de los materiales, principalmente el cemento y la varilla, aumentaron más del 40 por ciento, tan solo este año. EL ORBE / Nelson Bautista