Eduardo Ramírez le Cumple al Pueblo de Chiapas, Presenta Informe de Labores Legislativas

Eduardo Ramírez, cumplió con el pueblo de Chiapas al presentar su informe de actividades legislativas, el cual dijo, “es una renovación de mi absoluto compromiso con la sociedad mexicana y, de manera particular, con la gente de Chiapas”, haciendo un llamado al dialogo y a sumar ideas y propuestas a favor del pueblo de México y de Chiapas en particular, en donde se requieren respuestas inmediatas y se debe dar espacio a la razón para mantener el rumbo primordial que es velar por el interés común, “México somos todas y todos, creo en la unidad que se da con respeto y tolerancia en la pluralidad”, señaló.

En un informe legislativo que usó las herramientas modernas de comunicación, Eduardo Ramírez recordó el Primer Parlamento de las Mujeres Indígenas, al que asistieron mujeres de 16 Estados de la República, destacando las de Chiapas con presencia de tzotziles, tseltales, tojolabales y choles, lo que tuvo como resultado una propuesta de agenda legislativa generada y presentada de la propia voz de las mujeres indígenas, cuya finalidad consiste en que accedan a una vida libre de violencia en cualquiera de los ámbitos donde ellas se desarrollan.

Además, Eduardo Ramírez presentó una iniciativa para que estas mujeres cuenten con intérpretes y traductores en los procesos judiciales que involucran a personas que solo hablan alguna lengua originaria diferente al español, además de reformar cinco leyes para que el Estado Mexicano respete el precepto constitucional que nos define como una nación pluricultural sustentada originariamente en nuestros pueblos indígenas.

En materia económica abordó el aumento al salario mínimo el cual tiene su mayor crecimiento en décadas aprobado en el Senado, como también se logró que, en la gran mayoría de municipios fronterizos de Chiapas, el ISR y el IVA sean mucho menores que en el resto del país para así, fomentar la actividad económica, las inversiones y la generación de empleos. “En este rubro, he promovido también una iniciativa para que el municipio de Comitán sea incluido en estos beneficios fiscales, pues es un importante polo de desarrollo para la región fronteriza de nuestro Estado” indicó el Senador chiapaneco.

El Senador Eduardo Ramírez, promotor de la entrega de la presea Rosario Castellanos para condecorar al talento literario de las mujeres escritoras y de la sociedad literaria mexicana, felicitó a Elsa Cross quien recibió la Presea Rosario Castellanos en reconocimiento a su trayectoria y aporte literario.

Finalmente, Eduardo Ramírez informó sobre su gira de trabajo a Nueva York, para participar como representante del foro político de alto nivel de la Organización de las Naciones Unidas y evaluar el avance en los Objetivos de Desarrollo Sustentable de ese organismo internacional, y en el que sostuvo un encuentro con el Dr. Juan Ramón de la Fuente, representante de México ante la ONU, con quien planeamos una exposición gastronómica chiapaneca en la ciudad de Nueva York, y seguir promoviendo las maravillas de Chiapas para el mundo e Invitó a miembros de la Cámara de Comercio Estados Unidos-México, a voltear a ver al Sureste de México para invertir, específicamente en Chiapas, “donde tenemos un potencial enorme para detonar”. Boletín Oficial