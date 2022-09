¡En la Frontera Sur 8 de Cada 10 Sexoservidoras son Migrantes!

* REPORTAN ENTRE LAS TRABAJADORAS SEXUALES 7 CASOS DE SÍFILIS Y VIH; EJERCEN ESTE OFICIO MUJERES DE HONDURAS, NICARAGUA, EL SALVADOR, VENEZUELA, ECUADOR Y CUBA, ENTRE OTROS.

Tapachula, Chiapas; 03 de Septiembre del 2022.- Debido a que el éxodo migratorio ha ido en aumento por el fracaso de los Gobiernos centroamericanos y de otras regiones del planeta, como el caso de Cuba y Haití, el trabajo sexual en los municipios de la frontera sur de Chiapas ha crecido al menos un 15 por ciento en el último trimestre, reveló Christian Gómez Fuentes, responsable de la oficina de la organización altruista «Brigada Callejera» en la localidad.

En entrevista para rotativo EL ORBE, dijo que esas actividades en la vía pública se ha incrementado, ya que las migrantes que llegan a Tapachula y los municipios aledaños, normalmente no cuentan con recursos económicos suficientes, y la falta de empleos en el periodo en el que tienen que esperar sus documentos para avanzar por territorio nacional, no les queda otra que ocuparse en el trabajo más antiguo del mundo.

La falta de sus papeles legales, también es un impedimento para que sean contratados en un empleo formal, aunque sea de manera temporal, por lo que se tienen que dedicar a otras actividades, como son los casos de los negocios de entretenimiento, como bares, cantinas y otros tipos de antros de vicio.

Derivado de todo eso, dio a conocer que el trabajo que realiza «Brigada Callejera» en torno a las sexoservidoras se ha incrementó ese 15 por ciento en los últimos tres meses, en la misma proporción en el número de personas que ahora se dedican a ello, sobre todo mujeres procedentes de Honduras, Nicaragua, El Salvador, Venezuela, Ecuador y Cuba, aunque éstas últimas ha disminuido considerablemente, porque han obtenido sus documentos y se han ido.

De acuerdo a las cifras que tiene «Brigada Callejera», el 80 por ciento del trabajo sexual en la frontera sur de Chiapas en la actualidad lo realizan mujeres migrantes y el 20 por ciento restantes, mexicanas, por lo que, de alguna forma u otra, las locales también han sido desplazadas.

Puntualizó que en los últimos días han detectado en las mujeres que se dedican a esas actividades y que van con ellos en busca de ayuda, al menos cuatro casos de Sífilis y tres de VIH, por lo que muchas personas ya pudiera estar infectadas y aún no lo saben. EL ORBE / Nelson Bautista