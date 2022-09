Más de 5 Mil Indocumentados han Sido Detenidos en los Últimos 10 Días

Personal del INM y la GN Instalan Retenes Para Identificar a los Migrantes sin Documentos, Quienes son Asegurados y Trasladados a la Estación Migratoria Siglo XXI.

* INTENTARON AVANZAR POR LA COSTA DE CHIAPAS DE MANERA ILEGAL; PARTE LA ENÉSIMA CARAVANA DE TAPACHULA, SUMAN 15 EN MES Y MEDIO.

Tapachula, Chiapas; 13 de septiembre del 2022.- Alrededor de cinco mil migrantes han sido detenidos por elementos federales en los últimos diez días en el tramo carretero entre los municipio de Pijijiapan y Tonalá, a unos 200 kilómetros de Tapachula, por no poder acreditar su legal estanca en el país y, en su mayoría, por tampoco presentar sus identificaciones con las que se pueda precisar su identidad, origen e historial delictivo.

En lo general, esas personas llegaron en lo últimos quince días a l frontera y entraron de manera ilegal a territorio nacional. Tuvieron la oportunidad de hacer citas ante las oficinas de Regulación Migratoria y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), para buscar alguna posibilidad de ser beneficiados con apoyos gubernamentales o partir de Tapachula en forma ordenada y segura, pero no quisieron.

Mientras, unas mil personas acuden cada día a esas dependencias con sus citas y documentos en mano, para aprovechar que el gobierno federal mantiene abiertas -desde hace mes y medio-, cien ventanillas de atención a migrantes y hacer todo conforme lo marca la ley.

Los asegurados en los últimos días son enviados a la Estación Migratoria Siglo XXI, al norte de Tapachula, en donde se le notifica por escrito que tiene un máximo de diez días para abandonar el país por Frontera Talismán, a 15 kilómetros de Tapachula, para no caer en desacato a la autoridad y reincidencia.

En espera de que sean las autoridades quienes den a conocer de manera puntual de esas acciones, se sabe por lo ponto que la gran mayoría son originarios de Venezuela, Colombia, Nicaragua, Honduras y El Salvador, aunque hay también de otras nacionalidades, pero en menor proporción.

Mientras todo eso ocurre, en las primeras horas e este martes salió la caravana número 15 que han partido desde Tapachula en un lapso de mes y medio.

Fueron unas 500 personas que, al igual que las otras, se desconoce si fueron objeto de traficantes de seres humano y si con ellos viajan infiltrados delincuentes o fugitivos con órdenes de aprehensión en sus países.

Por la tarde, ese grupo empezó a llegar pausadamente al municipio de Huixtla, para instalarse en la cancha con domo, ubicada en el barrio Guadalupe, a unos 50 kilómetros de Tapachula, para que este miércoles por la mañana retomen su camino hacia el siguiente punto.

Un día antes, otro grupo similar había llegado a ese mismo lugar y salió antes de que ambos contingentes se encontraran en la ruta.

Conforme pasan las horas y el recorrido, muchos se van rezagando y se quedan a descansar en las comunidades que encuentran a su paso, por lo que todos los municipios que hay en la Costa de Chiapas tienen un gran número de indocumentados en sus parques y áreas verdes, en espera de avanzar.

El sector transporte ha emitido sus inconformidades y preparan una protesta para este fin de semana, porque señalan que esa movilidad irregular es por la carretera que utilizan y pone a todo en peligro de accidentes y atropellamientos, porque, como se dispersan esos migrantes, no se les puede poner una patrulla y a una ambulancia a cada uno para protegerlos. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello