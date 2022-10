Protestan Padres de la Federal 1 por los Casos de Alumnos Intoxicados

Padres de Familia Manifestaron que ya no se Trata de un Caso Aislado, ya que es la Segunda Vez en 15 Días que Ocurre Esta Situación, por lo que Piden que Encuentren a los Responsables.

* EXIGEN QUE AUTORIDADES REALICEN LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA DETERMINAR SI SUS HIJOS FUERON DROGADOS; GOBIERNO DEL ESTADO ACTIVA PROTOCOLO DE PREVENCIÓN ESCOLAR DE RIESGOS PSICOSOCIALES Y “OPERATIVO MOCHILA”.

Tapachula, Chiapas; 12 de octubre del 2022.- Padres de familia de la Escuela Secundaria «Constitución Mexicana» (Federal No. 1) en la localidad, se manifestaron éste miércoles en las instalaciones de ese plantel académico para exigir a las autoridades resultados de las averiguaciones sobre los dos casos de intoxicación de estudiantes, así como de las muestras toxicológicas que se tomaron a los menores de edad para saber con exactitud qué fue lo sucedió.

Silverio Bravo, presidente del Comité de Padres de Familia, señaló que esta es la segunda vez que sucede este tipo de situación en menos de un mes y que pone en riesgo la integridad de los alumnos, pero que hasta la fecha no se ha investigado a fondo y tampoco se han fincado responsabilidades a nadie.

En entrevista con el rotativo EL ORBE, comentó que exigirán a la Secretaría de Educación una amplia investigación para dar con el o los responsables de esos hechos, debido a que la intoxicación que ha ocurrido en este plantel académico, ya no es un caso aislado, sino que es un riesgo latente para los estudiantes.

Añadió que harán propuestas a modo de que se establezca el programa «Mochila Segura», y que en el interior y alrededores de la escuela se instalen cámaras de vigilancia, además de solicitar a la Secretaría de Seguridad Pública que haga patrullajes alrededor de la institución para no permitir que gente extraña haga de las suyas y ponga en riesgo la salud de los educandos.

Reveló que se trasladaron a las oficinas del Ministerio Público para que les dieran a conocer los resultados de las pesquisas, pero que les dijeron que solo darían respuesta a los padres de los niños involucrados.

Comentó que el mismo Ministerio Público ordenó cerrar esa secundaria, y que se abriría hasta que se entregaran los resultados del análisis de las sustancias recogidas.

Por su parte, Jesús del Rosario, señaló que como padres de familia están preocupados porque no se sabe que pasó, si fue intoxicación por un alimento o alguna sustancia prohibida, por lo que la incertidumbre es la que los pone en una citación bastante difícil.

Comentó que las clases están suspendidas y no se les ha informado nada más, por lo que pedirán un informe con fundamento legal para conocer lo que ha pasado y de esta manera las autoridades escolares estén obligadas a responder sobre esta situación. EL ORBE / Nelson Bautista